قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | ترجمة جوجل تعلمك النطق الصحيح للغات .. هجوم غامض يستهدف هواتف آيفون حول العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بميزة جديدة.. ترجمة جوجل تعلمك النطق الصحيح للغات خطوة بخطوة
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن توسيع ميزة “Live Translate” المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الترجمة الخاص بها Google Translate، والتي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ترجمات فورية عبر سماعات الرأس، لتشمل أجهزة iOS إلى جانب توفرها في عدد أكبر من الدول.


Figure 3.. روبوت بشري يسرق الأضواء من ميلانيا ترامب في البيت الأبيض
 

استضاف البيت الأبيض، ما وصفه بـ"أول ضيف من الروبوتات البشرية"، حيث ظهرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى جانب روبوت متطور من شركة Figure AI الناشئة.


الذكاء الاصطناعي يصل إلى محادثاتك.. ماذا يخبئ واتساب؟
 

أعلنت شركة ميتا Meta، المالكة لتطبيق واتساب، عن إطلاق سلسلة من التحديثات الجديدة التي تشمل ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم داخل المحادثات.


لم يصنع للجميع.. آيفون فاخر بفخامة استثنائية وسعر صادم
 

أزاحت شركة كافيار Caviar، الستار عن مجموعة محدودة الإصدار من هواتف آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max المعدلة خصيصا، احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس شركة آبل. 


هجوم غامض يستهدف آيفون حول العالم.. وملايين الأجهزة في دائرة الخطر
 

كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني عن سلسلة هجمات إلكترونية واسعة تستهدف مستخدمي أجهزة آبل حول العالم، باستخدام أدوات اختراق متقدمة تعرف باسم Coruna وDarkSword، والتي استخدمت من قبل جهات تجسس حكومية ومجرمين إلكترونيين لسرقة بيانات من أجهزة آيفون وiPad.


جوجل تطلق Search Live عالميا.. إليك كيفية استخدامها
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن توسيع نطاق ميزة البحث التفاعلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي “Search Live” لتشمل جميع اللغات والمناطق التي يتوفر فيها وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode، ما يتيح استخدامها في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم.

ببطارية خارقة وشحن أسرع.. فيفو تكشف أسرار سلسلة Y الجديدة

أطلقت شركة فيفو Vivo، أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Y، وهما Vivo Y21 5G و Vivo Y11 5G، مع التركيز على عمر البطارية الطويل، المتانة، والأداء اليومي.

تحديث أندرويد 17 بيتا يصل إلى هذه الهواتف.. اكتشف الأجهزة المؤهلة

أطلقت شركة جوجل Google، النسخة التجريبية الأولى لنظام أندرويد 17 على هواتفها من سلسلة Pixel، والآن، بعد أسابيع قليلة، أصبح الإصدار التجريبي متاحا أيضا للعديد من الهواتف من شركات أخرى مثل موتورولا، وان بلس، وأوبو.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا أخبار التقنية علوم وتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

