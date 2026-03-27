تكنولوجيا وسيارات

لم يصنع للجميع.. آيفون فاخر بفخامة استثنائية وسعر صادم

شيماء عبد المنعم

أزاحت شركة كافيار Caviar، الستار عن مجموعة محدودة الإصدار من هواتف آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max المعدلة خصيصا، احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس شركة آبل. 

وتعتمد مجموعة آيفون الجديدة من كافيار على مزيج يجمع بين التصميمات التاريخية والمواد فائقة الفخامة، من خلال ثلاثة طرازات فريدة تستهدف هواة الجمع وعشاق العلامة، بأسعار تبدأ من 5930 دولاا.

إصدار ستيف جوبز: تحية لأول آيفون

يتصدر المجموعة إصدار Caviar iPhone 17 Pro Steve Jobs Edition، الذي يكرم أول هاتف آيفون طرح عام 2007. 

ويأتي التصميم بلمسات كلاسيكية باللونين الأسود والفضي مستوحاة من الهاتف الأصلي، مع إضافة فريدة تتمثل في دمج قطعة أصلية من الياقة السوداء الشهيرة التي كان يرتديها “ستيف جوبز” داخل شعار آبل على الجهة الخلفية.

وتؤكد الشركة أن هذه القطعة مرفقة بشهادة توثيق رسمية، ما يحول الهاتف إلى قطعة نادرة لهواة الاقتناء، كما جرى تعديل موضع شعار آبل ليتماشى مع تصميم نسخة 2007، إلى جانب توقيع ستيف جوبز ونقش خاص بإصدار الذكرى الخمسين، ويقتصر إنتاج هذا الطراز على 9 وحدات فقط، بسعر يبلغ 8430 دولارا للوحدة.

بلاك آبل: تصميم جريء وبسيط

تضم المجموعة أيضا طراز Caviar Black Apple iPhone 17 Pro، الذي يأتي بتصميم بسيط وأنيق مصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن مع لمسة من ألياف الكربون. 

ويمنح اللون الأسود المعدني الهاتف مظهرا عصريا جريئا، مع إنتاج محدود يبلغ 50 وحدة، وسعر يبدأ من 5930 دولارا.

التفاحة الذهبية.. فخامة مطعمة بالذهب

أما طراز Golden Apple iPhone 17 Pro فيقدم رؤية أكثر فخامة، حيث زود بلمسات من الذهب عيار 18 قيراطا في شعار آبل ثلاثي الأبعاد، مع تشطيب كربوني يضيف عمقا بصريا للتصميم، ويأتي هذا الإصدار أيضا بعدد محدود يبلغ 50 وحدة، بسعر يصل إلى 7180 دولارا.

الحجز والتوافر

أعلنت شركة كافيار أن الطرازات الثلاثة متاحة حاليا للحجز المسبق عبر موقعها الرسمي.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة مؤخرا عن نسخة مخصصة من Galaxy S26 Ultra مزينة بتصميمات مستوحاة من الحيوانات باستخدام ذهب عيار 24، بسعر يبدأ من 10490 دولارا، بالإضافة إلى مجموعة فاخرة من هواتف iPhone 17 Pro بمناسبة عيد الحب، مرصعة بالذهب والألماس.

