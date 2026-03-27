الذكاء الاصطناعي يصل إلى محادثاتك.. ماذا يخبئ واتساب؟

أعلنت شركة ميتا Meta، المالكة لتطبيق واتساب، عن إطلاق سلسلة من التحديثات الجديدة التي تشمل ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم داخل المحادثات.

ومن أبرز هذه المزايا تحديث خاصية "مساعدة الكتابة"، التي تم إطلاقها لأول مرة في أغسطس الماضي، والتي تساعد مستخدمي واتساب على صياغة رسائلهم بشكل أفضل من خلال إعادة الصياغة، التدقيق اللغوي، أو تعديل نبرة الرسالة.

واتساب يطرح مجموعة من المزايا الجديدة مع دعم الذكاء الاصطناعي للرسائل والصور



ووفقا لتدوينة نشرتها الشركة يوم الخميس، فإن التحديث الجديد يمكن المستخدمين من الحصول على الرسالة "بالصياغة المثالية" دون الحاجة إلى أدوات خارجية مثل ChatGPT.

وأكدت “ميتا” أن الدردشات تظل خاصة تماما حتى عند استخدام ميزة مساعدة الكتابة، ويمكن الوصول إليها عبر النقر على شريط المحادثة، ثم أيقونة الملصقات، واختيار أيقونة القلم مع رموز سحرية التي تشير إلى ميزة الذكاء الاصطناعي.

واتساب يضيف ميزات لإدارة المساحة والتعديل على الصور

أصبح بإمكان المستخدمين الآن تحرير مساحة التخزين داخل أي محادثة من خلال البحث عن الملفات الكبيرة وحذفها مباشرة، دون الحاجة إلى مسح كامل المحادثة. يمكن للمستخدمين مثلا إزالة ملفات الوسائط فقط، مع الاحتفاظ بتاريخ الدردشة.

كما أعلنت الشركة عن إمكانية تعديل الصور داخل الدردشة باستخدام Meta AI، مما يتيح للمستخدمين إزالة عناصر مشتتة، تغيير الخلفيات، أو تطبيق أنماط جديدة على الصور مباشرة داخل التطبيق.

تحديثات أخرى ملحوظة

- دعم نقل سجل الدردشة من iOS إلى أندرويد، وأيضا بين الأجهزة ضمن نفس النظام.

- إمكانية تسجيل دخول حسابين على واتساب في نفس الوقت على iOS، كما هو متاح بالفعل على Android.

- تحديث الملصقات، حيث يقترح التطبيق ملصقات محددة أثناء كتابة الرموز التعبيرية ليتم استبدالها بسهولة.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزات ستتوفر تدريجيا لجميع مستخدميي واتساب خلال الأسابيع القادمة، لتسهم في تحسين تجربة المحادثة وجعلها أكثر ذكاء وسلاسة.