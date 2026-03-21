دردشة بلا رقم.. واتساب يستعد لخطوة سرية قد تغير قواعد التواصل

تستعد شركة واتساب WhatsApp، لإطلاق ميزة “أسماء المستخدمين” Usernames على منصتها، في خطوة قد تحدث تحولا كبيرا في طريقة التواصل، من خلال إتاحة المحادثة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، ما يعزز مستوى الخصوصية لدى المستخدمين.

واتساب سيتيح لك قريبا إمكانية الدردشة دون مشاركة رقم هاتفك

وبحسب تقارير، تعمل المنصة المملوكة لشركة “ميتا" على إدخال نظام يعتمد على أسماء مستخدمين فريدة، على غرار ما هو معمول به في إنستجرام وتيليجرام، وهو ما سيمكن المستخدمين من إرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية باستخدام اسم المستخدم بدلا من رقم الهاتف.

ووفقا لما نقلته The Economic Times، من المتوقع طرح الميزة عالميا بحلول منتصف عام 2026، مع ترجيحات بأن يكون شهر يونيو موعدا مبدئيا للإطلاق.

ويمثل هذا التوجه تحولا جوهريا في نظام الهوية داخل واتساب، الذي اعتمد لسنوات على أرقام الهواتف، نحو نموذج أكثر مرونة يركز على الخصوصية.

وكانت شركة “ميتا” قد اعتمدت بالفعل هذا النظام في منصات أخرى مثل إنستجرام وفيسبوك، بينما سبقت تطبيقات منافسة مثل “سيجنال” إلى تقديمه منذ سنوات.

ومن المتوقع أن تطرح الميزة الجديدة كخيار اختياري، بحيث يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في التواصل عبر اسم المستخدم أو الاستمرار باستخدام أرقام الهواتف.

كما ستخضع أسماء المستخدمين للتوفر، على غرار المنصات الأخرى، مع بقاء إمكانية الوصول إلى المستخدمين عبر أرقامهم لمن يمتلكها بالفعل.

وفي سياق متصل، تختبر واتساب ميزة أخرى تعرف باسم دردشات الضيوف “Guest Chats”، تهدف إلى توسيع نطاق التواصل ليشمل مستخدمين خارج المنصة.

وقد تتيح هذه الخاصية الانضمام إلى المحادثات عبر روابط آمنة من خلال المتصفح، حتى دون امتلاك حساب على التطبيق، مع الحفاظ على التشفير التام بين الطرفين، وإن كانت الوظائف المتاحة للضيوف ستظل محدودة، وغالبا ما تقتصر على الرسائل النصية.