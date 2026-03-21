قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان وليد جلال.. تفاصيل
انطلاقة عالمية مدوية.. موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51مليون زيارة في أيام
القوات الإيرانية: دقة عملياتنا كشفت امتداد قدرة إيران ونفوذها في أجواء العدو
صاروخ عنقودي يضرب وسط إسرائيل.. الأضرار تصيب 8 مواقع في ريشون لتسيون
اجتماع عاجل لستارمر.. والدفاع البريطانية تمنح أمريكا إذن استخدام قواعدها العسكرية
وزعنا حلويات على المصلين.. تفاصيل التحقيقات في واقعة أكياس المياه بالنزهة
الأم المثالية.. والدة شهيد تروي قصة فخر: محمود كان بهجة البيت وربنا اصطفاه
ضربة أمنية حاسمة.. إحباط محاولة تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية
أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية
بالورود.. رجال الشرطة يحتفلون مع المواطنين بعيد الفطر| صور
تدخل دبلوماسي يفتح ممر هرمز جزئيًا.. إيران تسمح بعبور سفينة غاز هندية
مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

دردشة بلا رقم.. واتساب يستعد لخطوة سرية قد تغير قواعد التواصل

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة واتساب WhatsApp، لإطلاق ميزة “أسماء المستخدمين” Usernames على منصتها، في خطوة قد تحدث تحولا كبيرا في طريقة التواصل، من خلال إتاحة المحادثة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، ما يعزز مستوى الخصوصية لدى المستخدمين.

واتساب سيتيح لك قريبا إمكانية الدردشة دون مشاركة رقم هاتفك

وبحسب تقارير، تعمل المنصة المملوكة لشركة “ميتا" على إدخال نظام يعتمد على أسماء مستخدمين فريدة، على غرار ما هو معمول به في إنستجرام وتيليجرام، وهو ما سيمكن المستخدمين من إرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية باستخدام اسم المستخدم بدلا من رقم الهاتف.

ووفقا لما نقلته The Economic Times، من المتوقع طرح الميزة عالميا بحلول منتصف عام 2026، مع ترجيحات بأن يكون شهر يونيو موعدا مبدئيا للإطلاق.

ويمثل هذا التوجه تحولا جوهريا في نظام الهوية داخل واتساب، الذي اعتمد لسنوات على أرقام الهواتف، نحو نموذج أكثر مرونة يركز على الخصوصية. 

وكانت شركة “ميتا” قد اعتمدت بالفعل هذا النظام في منصات أخرى مثل إنستجرام وفيسبوك، بينما سبقت تطبيقات منافسة مثل “سيجنال” إلى تقديمه منذ سنوات.

ومن المتوقع أن تطرح الميزة الجديدة كخيار اختياري، بحيث يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في التواصل عبر اسم المستخدم أو الاستمرار باستخدام أرقام الهواتف. 

كما ستخضع أسماء المستخدمين للتوفر، على غرار المنصات الأخرى، مع بقاء إمكانية الوصول إلى المستخدمين عبر أرقامهم لمن يمتلكها بالفعل.

وفي سياق متصل، تختبر واتساب ميزة أخرى تعرف باسم دردشات الضيوف “Guest Chats”، تهدف إلى توسيع نطاق التواصل ليشمل مستخدمين خارج المنصة. 

وقد تتيح هذه الخاصية الانضمام إلى المحادثات عبر روابط آمنة من خلال المتصفح، حتى دون امتلاك حساب على التطبيق، مع الحفاظ على التشفير التام بين الطرفين، وإن كانت الوظائف المتاحة للضيوف ستظل محدودة، وغالبا ما تقتصر على الرسائل النصية.

المزيد