21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون

تواصل شركة ميتا Meta، تطوير ميزات جديدة داخل تطبيق واتساب WhatsApp، حيث تعمل حاليا على تقديم نظام متطور للترجمة التلقائية للرسائل، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

واتساب يكسر حاجز اللغة بميزة ترجمة جديدة

وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo، فإن أحدث نسخة تجريبية من واتساب عبر منصة TestFlight تتضمن إشارات إلى خيار جديد لترجمة الرسائل داخل كل محادثة بشكل تلقائي، حيث يمكن تفعيل ميزة “Translate messages” لترجمة جميع الرسائل الواردة فور وصولها.

وبعد تفعيل الميزة، سيتمكن المستخدم من تحديد اللغة الأصلية للرسائل واللغة التي يرغب في ترجمتها إليها، على أن تتم عملية الترجمة تلقائيا.

وكان واتساب قد أتاح سابقا ميزة ترجمة الرسائل بشكل يدوي، والتي تسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل أو تحديثات القنوات إلى أكثر من 20 لغة مختلفة، مع الاعتماد على تقنيات أبل لمعالجة النصوص محليا على الجهاز، بما يضمن استمرار التشفير التام بين الطرفين.

وتتم ترجمة الرسائل يدويا من خلال الضغط المطول على الرسالة، ثم اختيار المزيد أو “More” وتحديد اللغة الأصلية واللغة المستهدفة.

النسخة التجريبية الأحدث من واتساب على نظام iOS

وبحسب التفاصيل، سيتمكن المستخدمون من تفعيل الترجمة التلقائية عبر خيار جديد داخل إعدادات المحادثة.

ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo، فإن النسخة التجريبية الأحدث من التطبيق على نظام iOS تشير إلى أن واتساب يعمل على تبسيط هذه العملية عبر إدخال ميزة الترجمة التلقائية، والتي ستدعم أكثر من 21 لغة.

وستعتمد هذه الميزة على تحميل حزم لغوية مخصصة تعمل مباشرة على الجهاز، ما يسمح بإجراء الترجمة بشكل فوري حتى دون اتصال بالإنترنت، ودون إرسال البيانات إلى أي طرف خارجي.

ورغم أن الميزة الجديدة لم تطرح بعد لمختبري النسخة التجريبية، فإن التقارير تشير إلى أنها ستدعم ترجمة المحادثة بالكامل بشكل افتراضي، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية، بشرط أن تكون الرسائل بلغة واحدة.

ولم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الميزة، خاصة أنها لا تزال ضمن الإصدارات التجريبية عبر TestFlight.