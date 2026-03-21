قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يعلن قتله عددا من أفراد حزب الله خلال مواجهات في جنوب لبنان
العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية
وكالة فيتش تتوقع ارتفاع خام برنت إلى 170دولاراً حال استمرار إغلاق هرمز
الزراعة: ضبط 38 طنًا من اللحوم والأسماك غير المطابقة
خام برنت يسجل مكاسب أسبوعية مع استمرار احتدام الحرب في الشرق الأوسط
انفجارات بطهران.. ومهر: إطلاق صاروخين باليستيين نحو دييجو جارسيا مفاجئ للعدو
متى نية صيام الست من شوال؟.. اعرف آخر وقته وكيف تنويه بهذا الدعاء
سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي
أمطار شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك
ليفربول يصطدم ببرايتون في اختبار صعب.. وغياب صلاح يربك الحسابات
الفريق كامل الوزير للرئيس السيسي: 6 أشهر تفصلنا عن تشغيل مونوريل غرب النيل
175 دولارا.. تحذير: سعر النفط لن ينخفض حتى 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون

شيماء عبد المنعم

تواصل شركة ميتا Meta، تطوير ميزات جديدة داخل تطبيق واتساب WhatsApp، حيث تعمل حاليا على تقديم نظام متطور للترجمة التلقائية للرسائل، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

واتساب يكسر حاجز اللغة بميزة ترجمة جديدة

وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo، فإن أحدث نسخة تجريبية من واتساب عبر منصة TestFlight تتضمن إشارات إلى خيار جديد لترجمة الرسائل داخل كل محادثة بشكل تلقائي، حيث يمكن تفعيل ميزة “Translate messages” لترجمة جميع الرسائل الواردة فور وصولها.

وبعد تفعيل الميزة، سيتمكن المستخدم من تحديد اللغة الأصلية للرسائل واللغة التي يرغب في ترجمتها إليها، على أن تتم عملية الترجمة تلقائيا.

وكان واتساب قد أتاح سابقا ميزة ترجمة الرسائل بشكل يدوي، والتي تسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل أو تحديثات القنوات إلى أكثر من 20 لغة مختلفة، مع الاعتماد على تقنيات أبل لمعالجة النصوص محليا على الجهاز، بما يضمن استمرار التشفير التام بين الطرفين.

وتتم ترجمة الرسائل يدويا من خلال الضغط المطول على الرسالة، ثم اختيار المزيد أو “More” وتحديد اللغة الأصلية واللغة المستهدفة.

النسخة التجريبية الأحدث من واتساب على نظام iOS

وبحسب التفاصيل، سيتمكن المستخدمون من تفعيل الترجمة التلقائية عبر خيار جديد داخل إعدادات المحادثة.

ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo، فإن النسخة التجريبية الأحدث من التطبيق على نظام iOS تشير إلى أن واتساب يعمل على تبسيط هذه العملية عبر إدخال ميزة الترجمة التلقائية، والتي ستدعم أكثر من 21 لغة.

وستعتمد هذه الميزة على تحميل حزم لغوية مخصصة تعمل مباشرة على الجهاز، ما يسمح بإجراء الترجمة بشكل فوري حتى دون اتصال بالإنترنت، ودون إرسال البيانات إلى أي طرف خارجي.

ورغم أن الميزة الجديدة لم تطرح بعد لمختبري النسخة التجريبية، فإن التقارير تشير إلى أنها ستدعم ترجمة المحادثة بالكامل بشكل افتراضي، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية، بشرط أن تكون الرسائل بلغة واحدة.

ولم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الميزة، خاصة أنها لا تزال ضمن الإصدارات التجريبية عبر TestFlight.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

صورة أرشيفية

زلزال داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي.. واشنطن بوست تكشف كواليس الصدام بين ترامب ونتنياهو بسبب إيران

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم

التقلبات مستمرة في عيد الفطر.. نصائح للحماية من الأتربة

انقاذ شاب بلا مأوى

التضامن تنقل شابا بلا مأوي لدار رعاية بالإسكندرية

التهنئة بعيد الفطر المبارك

الأنبا أغناطيوس يقود وفدا كنسيا لتهنئة محافظ الغربية ومدير الأمن بالعيد

بالصور

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد