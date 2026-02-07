مويا.. روبوت صيني يمشي مثل البشر ويبتسم ويغمز بدقة مذهلة

شهدت سباقات الروبوتات البشرية في الصين منعطفا ملفتا أواخر الشهر الماضي، عندما كشفت شركة DroidUp عن روبوتها مويا Moya، الذي تصفه بأنه أول روبوت ذكي متجسد بالكامل يحاكي البشر بشكل كامل.

تصميم قريب من الإنسان

يبلغ طول مويا 1.65 مترا ويزن نحو 32 كجم، مع نسب قريبة جدا من نسب الإنسان البالغ، وأوضحت الشركة أن دقة مشية الروبوت تصل إلى 92% مقارنة بالحركة البشرية.

على عكس العديد من الروبوتات البشرية المصممة للمصانع أو المختبرات، فإن حركات مويا بطيئة، سلسة، وموجهة اجتماعيا، كما يلفت الانتباه أنه يحافظ على درجة حرارة جسم بين 32–36 درجة لجعل التفاعل أكثر طبيعية.

الذكاء الاصطناعي المتجسد في صميمه

تصف DroidUp مويا بأنه نموذج للذكاء الاصطناعي المتجسد، أي أن الروبوت لا يكتفي بالحسابات، بل يدرك، يفكر، ويتصرف في العالم المادي.

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة South China Morning Post الصينية، الروبوت وهو يقوم بحركات دقيقة للوجه، تعرف باسم التعبيرات الدقيقة أو micro-expressions، والتي عادة ما تكون غائبة في الروبوتات التقليدية، هذه الحركات الصغيرة — من الإيماء، الابتسامة، حركة العينين، الاتصال البصري، تحريك الوجه، والوضعية الجسدية — تشكل جوهر جهود DroidUp لجعل التفاعل البشري الطويل أقل ميكانيكية وأكثر طبيعية.

استخدامات مويا المستقبلية

شاركت DroidUp تفاصيل تقنية محدودة، حيث ذكرت أن مويا مبني على منصة تعرف باسم Walker 3 chassis.

لا تسعى DroidUp لتقديم مويا كجهاز منزلي أو عامل صناعي، ووفقا لتقارير SCMP، تخطط الشركة لاستخدام الروبوت في الرعاية الصحية، التعليم، والبيئات التجارية، حيث تكون المظهر، لغة الجسد، والتفاعل المستمر أكثر أهمية من السرعة أو القوة.

من المتوقع أن يدخل مويا السوق في أواخر 2026، بسعر يبدأ من حوالي 1.2 مليون يوان (حوالي 173 ألف دولار)، وفقا لأرقام نشرتها SCMP.

وأوضحت الشركة أن مويا يعمل على منصة "Walker 3"، ترقية من إصدار Walker 2 الذي حل ثالثا في نصف ماراثون الروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين، يتميز هذا الإصدار بـ:

- إمكانية تعديل الشكل الخارجي حسب الطلب

- عضلات شبكية خفيفة الوزن

- تحسين نظام التبريد

- قدرة عالية على التحمل

- التركيز الأساسي ليس على السرعة الصناعية، بل على الحركات السلسة والاجتماعية التي تشبه الإنسان.