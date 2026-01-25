Aura.. روبوت جديد يرافق الحيوانات الأليفة أثناء غياب أصحابها

كشفت شركة Tuya، المزودة لخدمات الذكاء الاصطناعي، عن روبوت جديد يدعى Aura، صمم لرعاية الحيوانات الأليفة أثناء غياب أصحابها عن المنزل، فهو يتميز بتصميم مبتكر وقدرة على التفاعل المباشر مع الكلاب والقطط.

يعمل Aura على عجلات ثلاثية ويتميز بوجه رقمي يعكس تعابير ودودة، مما يجعله يبدو كرفيق حي أكثر من كونه جهازا آليا.

Aura الخادم الآلي للحيوانات الأليفة

يستطيع Aura التحرك بحرية داخل المنزل بفضل كاميرتين تمنحهما إدراكا ثلاثي الأبعاد، مما يساعده على تفادي الأثاث والتنقل بين الغرف والعثور على قاعدة الشحن تلقائيا عند انخفاض البطارية، دون الحاجة لتدخل بشري.

والأكثر إثارة للدهشة، أنه يبحث بنشاط عن الحيوانات للتفاعل معها، سواء عبر اللعب، إصدار الأصوات المحاكاة للحيوانات، أو توزيع المكافآت الغذائية.

ويتيح Aura لأصحاب الحيوانات متابعة يوميات أصدقائهم من خلال وظيفة التصوير الذاتي، حيث يلتقط صورا وفيديوهات قصيرة للحيوانات أثناء النشاط أو النوم، ويرسلها مباشرة إلى الهاتف الذكي.

ويحتوي الروبوت أيضا على نظام ذكاء اصطناعي يسمى “مترجم العواطف”، يراقب سلوك الحيوان لتحديد حالته العاطفية، ما يمنح أصحاب الحيوانات صورة أوضح عن شعورها أثناء الغياب.

Aura

وقالت شركة Tuya إن الروبوت لم يتم تحديد سعره أو موعد طرحه في الأسواق بعد، لكنها تؤكد أن Aura يمثل خطوة أولى نحو روبوتات مستقبلية أكثر تطورا، تشمل الرعاية المنزلية وكبار السن وربط الأسرة، باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي مشابهة.

ومن حيث التصميم، يبدو Aura للوهلة الأولى وكأنه جهاز آيباد مثبت على قاعدة ثلاثية العجلات، بوجه رقمي يعكس تعابير صديقة للحيوانات بدلا من المظهر الآلي البارد، بما في ذلك ابتسامة عينيه المتحركة التي تحاكي التفاعل البشري.

على الرغم من قدرات Aura في رعاية الحيوانات وتصويرها، تشير الدراسات إلى أن الروبوتات غالبا ما تستبدل الوظائف البدنية في بيئات متوقعة مثل المصانع أو المطاعم، بينما تبقى الوظائف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا معقدا صعبة الأتمتة.