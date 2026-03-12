تريزيجيه على القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

واصل محمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي تصدره لقائمة هدافي الدوري المصري الممتاز عقب ختام المرحلة الأولى من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، رغم عدم تسجيله في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

وجاء ترتيب هدافي الدوري بعد انتهاء المرحلة الأولى كالتالي:

محمود حسن تريزيجيه – 8 أهداف

ناصر ماهر – 7 أهداف

علي سليمان – 7 أهداف

صلاح محسن – 7 أهداف

عدي الدباغ – 7 أهداف

صديق أوجولا – 6 أهداف

فخري لاكاي – 5 أهداف

بابي بادجي – 5 أهداف

عبد الرحيم دغموم – 5 أهداف

عمر الساعي – 5 أهداف

الزمالك يتصدر جدول الدوري

وعلى مستوى جدول الترتيب، يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 43 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة. ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بـ38 نقطة يليه المصري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة ثم سموحة بـ31 نقطة بينما يأتي إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وتضم مجموعة المنافسة على اللقب سبعة أندية هي: الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري وسموحة وإنبي.

بينما تضم مجموعة الهروب من الهبوط أندية: زد إف سي وادي دجلة والجونة والبنك الأهلي وبتروجت ومودرن سبورت وطلائع الجيش الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية فاركو والإسماعيلي.

ومن المقرر أن تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب مساء اليوم الخميس مراسم سحب قرعة المرحلة النهائية من بطولة دوري نايل لموسم 2025-2026 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بأحد فنادق القاهرة بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ختام منافسات المرحلة الأولى من المسابقة حيث ستحدد القرعة مواجهات المرحلة الحاسمة التي سترسم ملامح الصراع على لقب الدوري، في ظل منافسة قوية بين الأندية خلال الجولات المقبلة.