عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن كواليس فتوة بحر إسكندرية في السينما المصرية

قدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام حلقة جديدة من برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين.

وجاءت الحلقة اليوم من البرنامج، والتي تناولت في حلقة جديدة من برنامج "الحرافيش"، زار الإعلامي عمرو الليثي ومعلم رمضان المصري أحمد صيام إسكندرية، حيث تحدثا عن المعلم حميدو، فتوة بحر إسكندرية.

وقال صيام إن “المعلم حميدو كان صيادًا، وعضلاته بسم الله ما شاء الله من كتر شد الشبك. كان هو اللي بيوزن حلقة السمك. الشجاعة عنده مكنتش في الخناق، كانت في مواجهة الموج”.

من جانبه، قال عمرو الليثي إن السينما المصرية قدمت شخصية المعلم حميدو في فيلم "حميدو" اللي عمله فريد شوقي، وقدم نموذج "الفتوة البطل" اللي بيقف ضد تجار المخدرات.

وأضاف “صيام”: “المعلم حميدو كان شيخ صيادين، كان يقعد في قهوة فاروق' ويحل مشاكل الناس. لو مركب اتعطلت، حميدو هو اللي يجمع الرجالة ويصلحوها”.

وعقب عمرو الليثي بأن “الفتونة في إسكندرية ليها طعم تاني خالص، لأنها هتكون غالبا مرتبطة بالبحر مش بالحارة الشعبية زي القاهرة”.