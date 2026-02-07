باحث: العلاقات بين طهران وواشنطن تمر بمنعطف مفصلي بعد عقود من التوتر

قال هاني الجمل، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن الصراع الإيراني يشهد مرحلة مفصلية شديدة الأهمية، في ظل المنعطف الخطير الذي تمر به العلاقات الإيرانية-الأمريكية بعد أكثر من أربعين عامًا من التوتر والتصعيد المتواصل بين الجانبين.

العلاقات الإيرانية-الأمريكية

وأوضح هاني الجمل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوقفة التي شهدتها المفاوضات الأخيرة في مسقط تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار هذه العلاقات، رغم محدودية التوقعات بشأن مخرجاتها النهائية.

وأضاف أن هذه الجولة لعبت دورًا مهمًا في إثبات حسن النوايا بين الطرفين، وإظهار استعدادهما للانخراط في مسار تفاوضي مباشر، بما يعكس رغبة مشتركة في اختبار فرص التفاهم، دون الذهاب إلى تصعيد إضافي في هذه المرحلة الحساسة.