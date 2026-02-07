قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات مسقط بين واشنطن وطهران.. تقدم حذر بلا اختراق وحوار تحت شعار «بناء الثقة»

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
محمد البدوي

أكدت الإعلامية أمل الحناوي أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، وسط اهتمام وترقب إقليمي ودولي، في إطار محاولات إعادة إحياء المسار الدبلوماسي والوصول إلى تفاهمات توازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما ينعكس على استقرار المنطقة.

وأوضحت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المباحثات انتهت دون تحقيق اختراق جوهري أو نتائج حاسمة، إلا أنها حملت في طياتها مؤشرًا مهمًا تمثل في التركيز على شعار «بناء الثقة» بين الجانبين، باعتباره خطوة تمهيدية لاستكمال الحوار خلال المراحل المقبلة.

وأضافت أن جولة مسقط وضعت ملامح أولية لمسار تفاوضي قابل للاستمرار، على أن يخضع لتقييم شامل من قبل الطرفين، تمهيدًا لجولات لاحقة قد تشهد تقدمًا تدريجيًا، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تعكس رغبة متبادلة في كسر حالة الجمود التي تسيطر على الملف النووي منذ فترة.

 تعقيدات سياسية كبيرة

وأشارت الحناوي إلى أن المفاوضات تأتي في ظل تعقيدات سياسية كبيرة وتباين واضح في المواقف حول القضايا الجوهرية محل الخلاف، إلا أن اختبار النوايا وتهيئة المناخ السياسي للحوار يظلان هدفين أساسيين تسعى إليه هذه الجولة، رغم صعوبة الوصول إلى تسوية شاملة في الوقت الراهن.

