قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فرحتوني .. ابنة شقيقة الفنانة «صباح» تشكر «الداخلية» لسرعة إنقاذ زوجها وتجديد إقامتها بمصر

محمد بدران

أعربت جانو فغالي، ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية صباح، عن سعادتها بسرعة تحرّك وزارة الداخلية استجابةً لاستغاثتها، بعد أن ناشدت الجهات الأمنية مساعدتها في تجديد إقامتها داخل مصر، لعدم تمكنها من مرافقة زوجها إلى قسم الجوازات، بسبب تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج من مرض السرطان.

وكتبت “جانو” عبر حسابها بموقع فيسبوك : "مساء الخير عايزة أشكر وزارة الداخلية اللي اتحركت على طول وكلموني النهاردا وجم المستشفى وجددولي الإقامة .. ناس في منتهى الذوق والأدب والمهنية وسرعة التصرف.. وعايزة اقول لكل اللي قالولي ما ينفعش يجولك المستشفى ممكن يجولك البيت إنما في المستشفى لأ كل الناس بتفتي من غير ما لكون عندها المعلومة كاملة".

وأضافت: "جددوا معلوماتكم الوزارة بتتحرك لأي حد وفي أي مكان ولأي سبب ..مش قادرة أصدق أن لسه ما عداش 24 ساعة على النداء اللي كتبته على الفيسبوك وكان الموضوع اتحل ..الف الف شكر.. شكرا لفخامة الرئيس السيسي وكل المعنيين في الامور دي انهم يسهلوا على الناس خصوصا في الحالات الخاصة”.

وتابعت: "شكرا ما عنديش كلام اقوله من تقدير واحترام لسرعة التصرف بجد .. الف الف شكر بجد حسستوني اني عندي اسرة كبيرة قوي واني مش لوحدي  . تحيا مصر مليون مرة  الف شكر بجد من قلبي  فرحتوني في وقت بقالي كتير بدور على الفرح ومش لاقياه  الحمد لله  دايما  شكرا  من قلبي"

مسيرة الفنانة صباح 

وكانت صباح، علامة مميزة في السينما المصرية حيث أحب الجمهور أعمالها وظهورها الراقي والطاغي الذي يعطي للعمل هدوء غير طبيعي.

التحقت الفنانة الراحلة صباح بالفن في لبنان وهي ما زالت طفلة صغيرة، وعندما ذاع صيتها ووصل إلى المنتجة اللبنانية آسيا داغر طلبت منها الحضور إلى القاهرة لتتبنى موهبتها، وتضمن لها الشهرة والانتشار سريعا، وبالفعل حضرت صباح والدها، وأوكلت آسيا للموسيقار رياض السنباطي تدريبها فنيا، وتطويع صوتها باللهجة المصرية وليست الشامية، لأن صوتها الجبلي أصبح لا يصلح لتلك الأعمال الفنية التي أسندتها إليها المنتجة آسيا.

زيجات صباح

تزوجت صباح 9 مرات، كانت الأولى من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، واستمرت الزيجة خمس سنوات، قبل أن يحدث الانفصال، ويحرمها من رؤية نجلها لسنوات طويلة.
 

أما الزيجة الثانية، فكانت من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

وتزوجت صباح للمرة الثالثة من عازف الكمان أنور منسي، وأنجبت منه ابنتها هويدا، ثم حدث الانفصال ، لتتزوج من المذيع أحمد فراج، واستمر الزواج ثلاث سنوات.
 

أما خامس زيجات صباح، فكانت من الفنان رشدي أباظة، ثم تزوجت من الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا، ثم جاء زواجها من النائب يوسف حمود، وقضت معه عامين فقط، لتتزوج بعد ذلك من الفنان وسيم طبارة، ثم الفنان فادي لبنان، واستمرت الزيجة ما يزيد على 15 عامًا.

زواج صباح ورشدي أباظة
 

بعد فشل قصة حب صباح وفريد الأطرش، جمع فيلم "الرجل الثاني" بينها وبين الدنجوان رشدي أباظة حتى جمعت بينهما قصة حب انتهت بإعلان الزواج.
 

أعلنت زيجة صباح ورشدي أباظة، خلال إحدى سفريات الأخير إلى لبنان التي جمعت بينهما، بعدها تزوجا، وعندما علمت سامية جمال بهذه الزيجة لم تغضب ولم تثر أي أزمة بل قابلته بعد عودته من لبنان بابتسامة وهدوء أعصاب لانها كانت تدرك أنها مجرد نزوة سيعود بعدها إلى بيته وأسرته.
 

وبعدها طلق رشدي أباظة الفنانة صباح بعد عدة أيام لتصبح الشحرورة وسامية جمال أشهر "ضراير" الوسط الفني.

الشحرورة صباح الفنانة اللبنانية استحابة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ترشيحاتنا

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

محافظ الغربية

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد