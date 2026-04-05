فرحتوني .. ابنة شقيقة الفنانة «صباح» تشكر «الداخلية» لسرعة إنقاذ زوجها وتجديد إقامتها بمصر

أعربت جانو فغالي، ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية صباح، عن سعادتها بسرعة تحرّك وزارة الداخلية استجابةً لاستغاثتها، بعد أن ناشدت الجهات الأمنية مساعدتها في تجديد إقامتها داخل مصر، لعدم تمكنها من مرافقة زوجها إلى قسم الجوازات، بسبب تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج من مرض السرطان.

وكتبت “جانو” عبر حسابها بموقع فيسبوك : "مساء الخير عايزة أشكر وزارة الداخلية اللي اتحركت على طول وكلموني النهاردا وجم المستشفى وجددولي الإقامة .. ناس في منتهى الذوق والأدب والمهنية وسرعة التصرف.. وعايزة اقول لكل اللي قالولي ما ينفعش يجولك المستشفى ممكن يجولك البيت إنما في المستشفى لأ كل الناس بتفتي من غير ما لكون عندها المعلومة كاملة".

وأضافت: "جددوا معلوماتكم الوزارة بتتحرك لأي حد وفي أي مكان ولأي سبب ..مش قادرة أصدق أن لسه ما عداش 24 ساعة على النداء اللي كتبته على الفيسبوك وكان الموضوع اتحل ..الف الف شكر.. شكرا لفخامة الرئيس السيسي وكل المعنيين في الامور دي انهم يسهلوا على الناس خصوصا في الحالات الخاصة”.

وتابعت: "شكرا ما عنديش كلام اقوله من تقدير واحترام لسرعة التصرف بجد .. الف الف شكر بجد حسستوني اني عندي اسرة كبيرة قوي واني مش لوحدي . تحيا مصر مليون مرة الف شكر بجد من قلبي فرحتوني في وقت بقالي كتير بدور على الفرح ومش لاقياه الحمد لله دايما شكرا من قلبي"

مسيرة الفنانة صباح

وكانت صباح، علامة مميزة في السينما المصرية حيث أحب الجمهور أعمالها وظهورها الراقي والطاغي الذي يعطي للعمل هدوء غير طبيعي.

التحقت الفنانة الراحلة صباح بالفن في لبنان وهي ما زالت طفلة صغيرة، وعندما ذاع صيتها ووصل إلى المنتجة اللبنانية آسيا داغر طلبت منها الحضور إلى القاهرة لتتبنى موهبتها، وتضمن لها الشهرة والانتشار سريعا، وبالفعل حضرت صباح والدها، وأوكلت آسيا للموسيقار رياض السنباطي تدريبها فنيا، وتطويع صوتها باللهجة المصرية وليست الشامية، لأن صوتها الجبلي أصبح لا يصلح لتلك الأعمال الفنية التي أسندتها إليها المنتجة آسيا.

زيجات صباح

تزوجت صباح 9 مرات، كانت الأولى من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، واستمرت الزيجة خمس سنوات، قبل أن يحدث الانفصال، ويحرمها من رؤية نجلها لسنوات طويلة.



أما الزيجة الثانية، فكانت من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

وتزوجت صباح للمرة الثالثة من عازف الكمان أنور منسي، وأنجبت منه ابنتها هويدا، ثم حدث الانفصال ، لتتزوج من المذيع أحمد فراج، واستمر الزواج ثلاث سنوات.



أما خامس زيجات صباح، فكانت من الفنان رشدي أباظة، ثم تزوجت من الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا، ثم جاء زواجها من النائب يوسف حمود، وقضت معه عامين فقط، لتتزوج بعد ذلك من الفنان وسيم طبارة، ثم الفنان فادي لبنان، واستمرت الزيجة ما يزيد على 15 عامًا.

زواج صباح ورشدي أباظة



بعد فشل قصة حب صباح وفريد الأطرش، جمع فيلم "الرجل الثاني" بينها وبين الدنجوان رشدي أباظة حتى جمعت بينهما قصة حب انتهت بإعلان الزواج.



أعلنت زيجة صباح ورشدي أباظة، خلال إحدى سفريات الأخير إلى لبنان التي جمعت بينهما، بعدها تزوجا، وعندما علمت سامية جمال بهذه الزيجة لم تغضب ولم تثر أي أزمة بل قابلته بعد عودته من لبنان بابتسامة وهدوء أعصاب لانها كانت تدرك أنها مجرد نزوة سيعود بعدها إلى بيته وأسرته.



وبعدها طلق رشدي أباظة الفنانة صباح بعد عدة أيام لتصبح الشحرورة وسامية جمال أشهر "ضراير" الوسط الفني.