لزيادة المساحات الخضراء.. البحر الأحمر تنفذ خط ري بمحطة المعالجة الثلاثية

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تنفيذ خط ري جديد بمحطة المعالجة الثلاثية، بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وزيادة المساحات الخضراء، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية.



أوضحت أن محطة المعالجة الثلاثية تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 90 ألف متر مكعب يوميًا، يتم استخدامها في ري الغابات الشجرية والمساحات الخضراء والأشجار غير المثمرة.

وفي هذا السياق، شرعت في تنفيذ خط ري بقطر 1 بوصة يعمل بنظام الرشاشات، لتطوير منظومة الري داخل المحطة، بما يسهم في استيعاب كميات أكبر من المياه المعالجة والتخلص الآمن منها.

كما تشمل الأعمال زراعة نحو ألف شجرة حول أسوار المحطة، بهدف تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستفادة البيئية من المياه المعالجة، إلى جانب تحسين المشهد العام للموقع.



وأكدت أن تنفيذ خط الري يأتي في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتحويلها إلى مورد يدعم التوسع في المساحات الخضراء".

وتسعى الدولة إلى التوسع في استخدام المياه المعالجة في الزراعة والتشجير، كأحد الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على المياه العذبة.



وأكدت استمرار تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة، ويعزز من جودة الحياة بمحافظة البحر الأحمر.