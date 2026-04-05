صور متداولة لتعطّل طائرتي نقل أمريكيتين داخل قاعدة نائية بإيران أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ

تم تداول مشاهد لتعطل طائرتي نقل أمريكيتين داخل قاعدة نائية في إيران أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ للطيار الأمريكي الذي أسقطت إيران طائرته الإف 15 بدفاعاتها الجوية.

وبحسب تقارير أمريكية الأوامر صدرت بتفجير الطائرتين المعطلتين داخل الأراضي الإيرانية لمنع الاستيلاء عليهما.

صور متداولة لاحتراق طائرتي نقل أمريكيتين خلال عملية انقاذ طيار اف15

صور متداولة لاحتراق طائرتي نقل أمريكيتين خلال عملية انقاذ طيار اف15

حول ذلك خرج ترامب متفاخرًا وقال: هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجيش التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين، بشكل منفصل، في عمق أراضي العدو.

وأكد أن الجيش الأمريكي لن يتخلى أبدًا عن أي مقاتل أمريكي.

وأضاف ترامب "حقيقة تمكننا من تنفيذ هاتين العمليتين بنجاح، دون مقتل أو حتى إصابة أي أمريكي، تثبت مرة أخرى أننا حققنا سيطرة جوية وتفوقًا ساحقًا على الأجواء الإيرانية".

أردف :الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا.

وكشف أن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة حيث كان مطاردا من قبل أعدائنا و أن أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه سيكون بخير.

ووفق ذلك بحسب مسؤولين أمريكيين، فقد أنقذت القوات الخاصة الأمريكية ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت فوق إيران، ونفذت العملية وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران.

وبحسب التقارير الصحفية الأمريكية تم نشر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ وتم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ كما أرسل الحرس الثوري قوات لمنع ذلك فيما شنت طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي غارات على القوات الإيرانية لمنعها من الوصول للمنطقة.