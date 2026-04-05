عملية فريدة بجبال إيران .. ترامب: الجيش الأمريكي نفّذ أجرأ عملية إنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة

أكد دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع ترامب أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكًا في العالم لاستعادة أحد ضباط الطاقم.

وذكر ترامب أن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، حيث كان مطارَدًا من قبل أعدائه.

وأكد ترامب أن أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه سيكون بخير، وأضاف أن الضابط الذي تم إنقاذه برتبة عقيد أصبح الآن سالمًا ومعافى بعد مطاردة في جبال إيران.

وأشار ترامب إلى أنه وجه بإرسال عشرات الطائرات المزودة بأكثر الأسلحة فتكًا لتأمين خروج الطيار من خلف خطوط العدو، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى في الذاكرة العسكرية التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين بشكل منفصل في عمق أراضي العدو.

وأضاف ترامب: "لن نترك أبدًا أي محارب أمريكي خلفنا، وتمكنا من تنفيذ العمليتين دون سقوط قتيل أو حتى جريح".

وتابع ترامب أن القائد الأعلى ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة وزملاء الضابط كانوا يراقبون موقعه ويخططون لإنقاذه، مؤكدًا أن تنفيذ العمليتين يثبت مرة أخرى الهيمنة والتفوق الجوي الساحق في الأجواء الإيرانية.

من جانبها، كشف موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن القوات الخاصة الأمريكية أنقذت ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت فوق إيران.

وذكرت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف، وأن جميع القوات غادرت إيران بعد ذلك. وأضافت أكسيوس أن القوات الخاصة الأمريكية تم نشرها على الأرض في إيران يوم الجمعة ومرة أخرى يوم السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.

وتابعت أكسيوس أن موقع عضو الطاقم الثاني تم تحديده يوم السبت وبدأت عملية الإنقاذ، فيما أرسل الحرس الثوري الإيراني قوات لمنع ذلك. وأضافت أن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي شنت غارات على القوات الإيرانية لمنعها من الوصول للمنطقة.

وأوضحت أكسيوس أن الرئيس ترامب وكبار أعضاء فريقه تابعوا عملية الإنقاذ من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

وأكدت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن أمريكا أنقذت طيارًا أسقطت طائرته من طراز إف-15 في إيران.

ولفتت أكسيوس إلى أن الحرس الثوري الإيراني حاول الوصول للطيار المفقود، وأن العملية الأمريكية تخللها إطلاق نار واسع.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن جميع القوات المشاركة في عملية الإنقاذ غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام.

وذكرت فوكس نيوز أن فرد طاقم الطائرة اختبأ على قمة مرتفعة بعد أن ابتعد سيرًا عن حطام الطائرة وفعل إشارة استغاثة للطوارئ.