مشاهد مُتداولة للحظة إصابة مباشرة لمصفاة «بابكو» في البحرين

تداولت مواقع إخبارية مشاهد للحظة الإصابة المباشرة لمصفاة بابكو في البحرين نتيجة هجوم إيراني.



وسبق ذلك، أن أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار وتوجيهها للمواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، وفق ما ذكرت شبكة سبوتينك.



كما أعلنت الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع جراء استهداف استهداف الإيراني لمنشأة.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة الطوارئ الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي.

وسبق أن قالت وزارة الكهرباء الكويتية أن محطتان لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضتا لاستهداف من مسيرة إيرانية وتسبب ذلك في خسائر واضحة.



أعلن حزب الله عن استهداف تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة السّدر في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة و قرب مستوطنة المالكيّة.

