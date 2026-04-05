حزب الله يستهدف الاحتلال.. 19 هجومًا للمقاومة العراقية وإيران تسقط «إم كيو -9»

أعلن حزب الله عن استهداف تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة السّدر في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة و قرب مستوطنة المالكيّة.

كما أعلن حزب الله قصفف ثكنة زرعيت بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة فيما شن الاحتلال غارات عنيفة استهدفت بلدة كفرحتى بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة من طراز أم كيو -9 في سماء أصفهان وسط البلاد بمنظومة دفاع جوي حديثة.

فيما أكدت المقاومة في العراق: نفذنا 19 عملية خلال 24 ساعة الماضية، استخدمنا فيها عشرات الطائرات المسيّرة استهدفت قواعد العدو في العراق والمنطقة.