قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عدوان إيراني على الكويت .. محطتان للكهرباء والمياه تتعرّضان للاستهداف بطائرات مسيّرة

هجمات مستمرة على الكويت
هجمات مستمرة على الكويت
محمد على

أعلنت الكويت، الأحد، تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في منشور على حسابها في "إكس"، نقلاً عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فاطمة عباس جوهر حياة، إن "محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضتا لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأكدت المتحدثة أن "الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء، حيث إنها تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات".

وكانت وزارة المالية الكويتية قد أعلنت في منشور على حسابها في "إكس" أن "مبنى مجمع الوزارات في مدينة الكويت مساء السبت تعرض للاستهداف بطائرة مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم، مما أسفر عن أضرار مادية في المبنى، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضافت الوزارة: "باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة مهامها فور وقوع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة".

وتابعت: "تقرر أن يكون العمل يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 عن بعد بالنسبة لموظفي مجمع الوزارات، مع تأجيل استقبال المراجعين خلال هذا اليوم، على أن يُستأنف العمل حضورياً يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعتمدة، على أن يتم موافاتكم بأي مستجدات لاحقاً".

كذلك أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، في وقت سابق من فجر الأحد، تعرض مجمع القطاع النفطي الكائن في منطقة الشويخ، والذي يضم المؤسسة ووزارة النفط، إلى اعتداء بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى.

وأوضحت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت فوراً التعامل مع الحريق.

وفي منشور فجر الأحد، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي: "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".

عاجل الكويت مسيرات إيرانية لتوليد الكهرباء أضرار مادية كبيرة فاطمة عباس جوهر حياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

