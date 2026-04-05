نائبة بالكونجرس تهاجم ترامب بسبب حرب إيران: ستكلفنا تريليونات وأرواحًا

انتقدت النائبة السابقة في الكونجرس، مارجوري تايلور جرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب ما وصفته بتغير مواقفه، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وقالت جرين في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن أحد الأسباب التي دفعت الكثيرين لدعم ترامب سابقًا كان رفضه التورط في حروب خارجية، متسائلة: "أين ذهب هذا الرجل؟".

وأضافت أن إرسال قوات أمريكية إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط سيكلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات وأرواحًا بشرية، مؤكدة أن هذا التوجه يتناقض مع مواقفه السابقة.

كما أشارت إلى وجود خلافات بينها وبين ترامب، موضحة أنه "أدار ظهره لها" بسبب مطالبتها بالإفراج عن ما يُعرف بملفات إبستين.

واختتمت جرين تصريحاتها بالتساؤل عن الأسباب التي قد تدفع شخصًا إلى تغيير مواقفه بهذا الشكل.