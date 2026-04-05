زيادات استثنائية لبعض الفئات.. موعد تطبيق والقيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور 2026

يتطلع الكثير من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لمعرفة موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، لما تمثله من أهمية في تحسين مستوى المعيشة.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن الحد الأدنى للأجور، بعدما أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من زيادات الأجور تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه حكومي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة رفعت بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، موضحًا أن هناك زيادات استثنائية لبعض الفئات، خاصة المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، ضمن جهود تحسين مستوى المعيشة ودعم القطاعات الحيوية.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

وقال إنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15%، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.

قيمة حافز العاملين بالتعليم والقطع الطبي

وأضاف أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

وأوضح أنه سيتم أيضا منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي 750 جنيهًا شهريا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25% من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و640 ألفًا بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.