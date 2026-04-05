صوروه عاريًا .. القبض على طالبين بتهمة تصوير زميلهما في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على طالبين بتهمة تصوير آخر عاريًا أثناء لهوهما في منطقة المرج.

البداية عندما حررت والدة الطالب سيف 12 سنة طالب ومقيم في المرج محضرًا ضد كل من : ابانوب س.، و زياد ر، احمد ص، علي ر، وآخرين وذلك لقيامهم بخلع ملابس نجلها وتصويره عاريا وذلك عقب لهو نجلها مع المشكو في حقهم أعلى سطح العقار بمحل سكن المشكو في حقه / علي. ر(هارب) والكائن بشارع ٨ من شارع الصرف - المرج الجديدة - المرج حيث انهم على علاقة صداقه وحال لهوهم حدثت بين نجلها وبين المشكو في حقهم مشاده كلامية قام المشكو في حقهم بخلع ملابس نجلها وتصويره عاريا بالهاتف الخاص بالمشكو في حقه الرابع.

وبإعداد الأكمنة حول اماكن تردد المشكو في حقهم اسفرت احداهم عن ضبط كل من : ابانوب س ١٦ ،زياد ر ۱۳ سنة وبحوزته هاتف محمول وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغة اقرو ان المجني عليه علي علاقة صداقة معهم وحال لهوهم أعلى سطح العقار سكن المشكو في حقه الرابع حدثت بينهم مشادة كلامية قام على اثره المشكو في حقهم بخلع ملابس المجني عليه وتصويره عاريا وذلك بالهاتف الخاص بالمشكو في حقه الرابع وبسؤالهم عن الفيديو الخاص بواقعه تصوير المجني عليه اقروا ان الم علي ر، قام بمحو الفيديو من الهاتف المحمول الخاص به وتبين عدم وجود مقاطع فيديو خاصه بتلك الواقعه وعليه تم التحفظ على الهاتف المحمول.