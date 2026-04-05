حقيقة خطف زين بالإسكندرية.. الواقعة شائعة والأسرة تطالب بوقف تداولها

حصل “صدى البلد” على صور شهادة ميلاد الطفل زين، وبطاقة الرقم الرقم القومي لوالده، عقب انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية يزعُم أنه يوثق واقعة خطف طفل يُدعى «زين» بمنطقة خورشيد التابعة لحي المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

حالة من الجدل الواسع انتشرت بعد تداول مقطع الفيديو، وكشف الجيران أن الواقعة لا تتعلق بأي عملية خطــ ــف، وأن الطفل الظاهر في الفيديو هو نجل السائق الذي كان برفقته، مشيرة إلى وجود مستندات رسمية تؤكد صحة هذه المعلومات.

وأوضحوا أن تصوير الفيديو جاء بدافع الخوف وسوء الفهم، ما أدى إلى انتشار الشائعة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل التحقق من ملابسات الواقعة.

وناشدت الأسرة جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول الفيديو مجددًا، لما سببه من حالة نفسية سيئة لهم، مؤكدين أن ما جرى لا يتعدى كونه سوء تقدير للموقف.

كما طالبوا بوقف نشر المقطع نهائيًا وإغلاق هذا الملف، احترامًا لخصوصية الأسرة وحرصًا على عدم إثارة البلبلة بين المواطنين.



