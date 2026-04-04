قبلت يد والدتها .. حفل زفاف ابنة هبة قطب يثير السوشيال ميديا

أثار حفل زفاف ابنة خبيرة العلاقات الزوجية دكتورة هبة قطب اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

احتفلت الدكتورة هبة قطب بزفاف ابنتها أمام الأهرامات وسط حضور نخبة من شخصيات المجتمع والأطباء والمشاهير وشاركت المطربة بوسي في احياء الحفل.

وارتدت هبة قطب في حفل زفاف ابنتها فستان طويل ماكس من الشيفون مزين بالخرز والاكسسوارات وبه القليل من الدانتيل كما ارتدت معه طرحة من نفس اللون مع ميك اب بسيط .

وارتدت ابنة هبة قطب فستان زفاف اوف شولدر مفتوح من الاعلى مزين بالدانتيل وفستان طويل ماكس منفوش مزين بالكرانيش وارتدت اكسسوار بسيط من الذهب مع طرحة من الدانتيل طويلة.