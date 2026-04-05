الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يسجل 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مارس  الماضي مقدارا طفيفا  بلغ 80 مليون دولار علي أساس شهري .

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد سجل الاحتياطي النقدي بنهاية مارس الماضي 52.83 مليار دولار مقارنة بنحو 52.75 مليارا في فبراير السابق.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.
 

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهور الماضية  بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.


مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الجمعية العمومية لسوديك

سيديك: مبيعات الشركة خلال 2025 بلغت 14.4 مليار جنيه وصافي الربح 1.138 مليار

جانب من الاجتماع

المحلة تستضيف اجتماع «الصناعات النسيجية» لبحث تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: استمرار العمل بمجمعات خدمات المستثمرين طوال الأسبوع دون تأثر بإجراءات الترشيد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

