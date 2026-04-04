غدا.. البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه

رفع البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون الخزانة المحلية في عطاء من المخطط تنظيمه غدًا الأحد 4-4-2026 لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ويبلغ معدل زيادة مستهدفات طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة تبلغ 25 مليار جنيه على أساس أسبوعي.

يخطط البنك المركزي المصري غدًأ لبيع أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة تبلغ 100 مليار جنيه موزعة مناصفة بين أجل 91 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه و 50 مليار جنيه أخرى لأجل 273 يومًا.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تسعى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 203 مليار جنيه، بتراجع قدره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 100 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 103 مليارات جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.