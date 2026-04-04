رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

شهد سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 4 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، وذلك بعد موجة من التحركات المحدودة التي سيطرت على سوق الصرف خلال جلسات التداول السابقة، وسط حالة ترقب واسعة من جانب المتعاملين في السوق المصرفي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار تأثير قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو القرار الذي ساهم في تهدئة نسبيّة لحركة الدولار، رغم الضغوط المستمرة الناتجة عن التغيرات في الأسواق العالمية وتذبذب تدفقات النقد الأجنبي.

الدولار بين الصعود السابق والاستقرار الحالي

وكان الدولار قد سجل خلال الأيام الماضية موجة صعود واضحة، دفعته للتمركز عند مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، قبل أن يشهد حالة من الهدوء النسبي، مع بداية عطلة البنوك الأسبوعية، وانخفاض نسبي في حجم الطلب داخل السوق.

ويرى خبراء أن هذا التوازن الحالي يعكس مرحلة “التقاط أنفاس” في سوق الصرف، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي أثرت على حركة التداول داخل البنوك.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو:

  • 54.29 جنيه للشراء
  • 54.39 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الدولار في البنوك عند مستويات متقاربة، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

  • كريدي أجريكول: 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع
  • بنك أبوظبي الأول: 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع
  • البنك العربي الإفريقي الدولي: 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع
  • البنك المصري الخليجي وقطر الوطني: 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع
  • البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي: 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة والمصري لتنمية الصادرات: 54.27 جنيه للشراء و54.37 جنيه للبيع
  • بنك البركة والتعمير والإسكان والكويت الوطني: 54.28 جنيه للشراء و54.38 جنيه للبيع

وفي أغلب البنوك الكبرى، استقر السعر عند مستوى 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، ما يعكس حالة شبه استقرار عام داخل القطاع المصرفي.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار اليوم نحو:

54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي ، بينما سجل ثاني أعلى سعر نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع في بعض البنوك الخاصة.

أسباب استقرار الدولار اليوم

يرجع هذا الاستقرار إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • تراجع نسبي في حجم الطلب على الدولار مع بداية عطلة البنوك
  • تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
  • حالة ترقب في الأسواق لأي قرارات نقدية جديدة
  • انخفاض وتيرة المضاربات بعد موجة الصعود الأخيرة
  • تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة

وتشير التقديرات إلى أن السوق ما زال في حالة عدم استقرار كامل، رغم الهدوء الحالي.

الدولار عالميًا وتأثيره المحلي

ورغم الاستقرار النسبي داخل السوق ، إلا أن الدولار عالميًا لا يزال يتحرك في نطاقات مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية، وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وتأثيرات التضخم العالمي والحرب الإيرانية- الأمريكية الإسرائيلية.

 سعر الدولار في مصر يظل مرتبطًا بشكل مباشر بالتطورات العالمية، إلى جانب عوامل محلية مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي، وحركة الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج.

