الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 4 أبريل 2026.. استقرار ملحوظ بالبنوك

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 4 أبريل 2026.. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 4 أبريل 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لمعرفة أحدث تحركات العملة الأمريكية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ سجّلت الأسعار مستويات متقاربة بين مختلف البنوك دون تغييرات ملحوظة مقارنة بآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم تزامنًا مع ترقب الأسواق لأي متغيرات جديدة قد تؤثر على حركة العرض والطلب، خاصة في ظل ارتباط سعر الصرف بعدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا لشريحة كبيرة من المواطنين.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم السبت 4 أبريل 2026 نحو 54.29 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في متوسط سعر الصرف داخل السوق المصرفي .

ويعد سعر البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية، حيث يعكس متوسط التعاملات الفعلية داخل السوق .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم نحو 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات الأيام القليلة الماضية دون تغيير يُذكر .

ويُعد البنك الأهلي من أكبر البنوك الحكومية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، ما يجعل أسعاره من بين الأكثر متابعة بشكل يومي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات السبت 4 أبريل 2026 نحو 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في البنك الأهلي، ما يعكس حالة من التوازن في الأسعار بين البنوك الحكومية الكبرى .

ويأتي ذلك في إطار التزام البنوك بالسياسات النقدية التي تسهم في الحفاظ على استقرار سوق الصرف .

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم نحو 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار عند نفس المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى .

ويُعد البنك التجاري الدولي من أبرز البنوك الخاصة التي تحظى بثقة قطاع كبير من العملاء في السوق المصري.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم إلى 54.20 جنيه للشراء، و54.30 جنيه للبيع، ليُسجل مستوى أقل نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، مع استمرار الفارق الطفيف في الأسعار بين المؤسسات المصرفية .

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم نحو 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع، ليأتي ضمن نطاق الأسعار المتقاربة التي تسيطر على السوق المصرفي في الوقت الحالي .

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم نحو 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، ليسجل أعلى سعر بين البنوك المذكورة سواء في الشراء أو البيع، ما يعكس اختلاف سياسات التسعير من بنك لآخر وفقًا لحجم الطلب.

الدولار

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه

تتحدد قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحركات سعر الصرف، من بينها تحركات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار العالمية، إضافة إلى مستوى الطلب على العملة الأمريكية في الأسواق المحلية والعالمية .

كما يُعد معدل التضخم من أبرز العوامل التي تؤثر على قيمة العملة، إلى جانب أداء الاقتصاد الأمريكي الذي ينعكس بدوره على قوة الدولار عالميًا، فضلًا عن تأثير الموازين التجارية للدول وحجم الصادرات والواردات.

ولا يمكن إغفال دور الاستقرار السياسي والأحداث غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى تقلبات مفاجئة في الأسواق، وهو ما يجعل سعر الدولار عرضة للتغير وفقًا للتطورات الاقتصادية والمالية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

استقرار حذر وترقب لتحركات السوق

في المجمل، يعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة من التوازن النسبي داخل السوق المصرفي المصري، مع استمرار حالة الترقب من قبل المتعاملين لأي مستجدات قد تدفع الأسعار نحو الصعود أو الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

الدولار

ويظل سعر الدولار من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يجعله محور متابعة يومية داخل السوق المصري.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار السبت 4 أبريل 2026 سعر الدولار الآن سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحديث سعر الدولار اليوم سعر الدولار البنك الأهلي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار في السوق المصري

