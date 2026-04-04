الدولار في السوق الرسمية يسجل 54.29 جنيهًا..اعرف الأسعار في البنوك

ثبت سعر الدولار في السوق المصرية مع مستهل تعاملات اليوم السبت 4-4-2026 بدون تغيير.

سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك المصرية منذ آخر تداول له يوم الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 54.29 جنيهًا للشراء و 54.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 54.2 جنيهًا للشراء و 54.3 جنيهًأ للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 54.27 جنيهًا للشراء و 54,37 جنيهًا للبيع في بنكي أبوظبي التجاري، القاهرة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.28 جنيهًا للشراء و 54.38 جنيهًا للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.3 جنيهًأ للشراء و 54.4 جنيهًأ للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، مصر، الأهلي المصري، نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 54.45 جنيهًا للشراء و 54.55 جنيهًأ للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 54.39 جنيهًأ للشراء و 54.49 جنيهًأ للبيع في بيت التمويل الكويتي.