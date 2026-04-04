واشنطن تضاعف ضمانات إعادة التأمين للسفن بمضيق هرمز إلى 40 مليار دولار

ضاعفت الولايات المتحدة الأميركية التزامها بتقديم ضمانات إعادة تأمين السفن الراغبة في الإبحار عبر مضيق هرمز إلى 40 مليار دولار، مع إضافة شركاء جدد في مجال التأمين، من بينهم شركة "أميركان إنترناشونال غروب" وشركة "بيركشاير هاثاواي".

يمثل هذا الإجراء، الذي أُعلن اليوم، أحدث مسعى أميركي لتخفيف المخاوف المحيطة بالممر المائي الحيوي، وتشجيع حركة الملاحة على الاستئناف، رغم الحصار الإيراني الفعلي واستمرار الأعمال القتالية في حرب إيران الدائرة منذ 5 أسابيع.

كانت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية أعلنت الشهر الماضي برنامجاً لإعادة التأمين بقيمة 20 مليار دولار. وقالت الوكالة اليوم إن شركات "ترافيلرز" (Travelers) و"ليبرتي ميوتشوال إنشورنس" (Liberty Mutual Insurance) و"بيركشاير هاثاواي" و"إيه آي جي" و"ستار" (Starr) و"سي إن يه فانيانشال" ستنضم إلى "تشب" لتوفير 20 مليار دولار إضافية من إعادة التأمين لآلية الوكالة البحرية.

يمثل إعلان اليوم أول تفاصيل مهمة تكشفها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية علناً عن برنامجها لإعادة التأمين منذ إطلاق المشروع لأول مرة قبل نحو شهر. وقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى اضطراب الأسواق والتسبب في أزمة طاقة واسعة النطاق.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية بن بلاك، في بيان: "إلى جانب شركة تشب، تجلب شركات التأمين الأميركية الرائدة هذه خبرة عميقة في الاكتتاب لتغطيات التأمين البحري وتأمين مخاطر الحرب البحرية، بما يعزز جهودنا الرامية إلى المساعدة في استعادة الثقة بالتجارة البحرية".

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

