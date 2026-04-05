جهاز الاستثمار العُماني يحقق أداء استثنائيا وأرقاما قياسية في 2025

سجل جهازُ الاستثمار العُماني خلال عام 2025م، نتائج مالية غير مسبوقة في تاريخه، إلى جانب تفوّقه في الأداء المالي ضمن صدارة صناديق الثروة السيادية عالميًّا.

وقال عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن أداء الجهاز في العام الماضي كان استثنائيًّا؛ حيث سجل نسبة نموّ ملحوظة في قيمة أصوله، إضافة إلى تحقيقه مراكز متقدمة في الأداء المؤسسي على مستوى المؤسسات الحكومية متجاوزًا المُستهدفات المُخطّط لها، مع تركيزه على تعزيز التنويع الاقتصادي عبر محفظة التنمية الوطنية، ودعم بورصة مسقط، والإسهام في رفد الميزانية العامة للدولة.

وأشار رئيس جهاز الاستثمار العُماني إلى أنه من المُخطط أن يتم الإعلان عن الأرقام بصورة كاملة وشفّافة بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات النهائية ضمن التقرير السنوي للجهاز.

أوضح المرشدي أن هذه النتائج تحققت وفق نهج مُستدام ومدروس، مؤكدًا على أن الجهاز ومنذ تأسيسه يواصل تحقيق أرباح جيدة، بمعدلات أعلى من المتوسّط العالمي لصناديق الثروة السياديّة، وبما يجعله ضمن أفضل 3 إلى 5 صناديق من حيث الأداء سنويًّا.

وأضاف عبد السلام بن محمد المرشدي، أن جهاز الاستثمار العُماني بدأ فعليًّا خلال عام 2026م في تنويع فرصه الاستثمارية وتوسيع نطاق الدول المستهدفة، مُلفتًا إلى وجود فرص استثمارية جديدة في عدد من دول العالم التي تم اختيارها بعناية لخدمة الاقتصاد العُماني، على أن يُعلن عنها عند اكتمالها وفق النهج الذي يتبعه الجهاز في الشّفافيّة والإفصاح.