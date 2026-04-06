لأول مرة بتغييرات جديدة .. جوجل تحدّث ميزة Now Playing في Pixel

أصبحت ميزة "التشغيل الآن" في هواتف بيكسل تتعرف على الموسيقى بشكل موثوق مرة أخرى لدى العديد من المستخدمين، وهو تحسن ملحوظ بعد أكثر من عام من الإخفاقات المتكررة التي دفعت المستخدمين إلى استخدام تطبيق Shazam.

تحديث Pixel Drop

يعود السبب في ذلك إلى تحديث Pixel Drop في مارس 2026، والذي جاء مصحوبًا بتغيير في نظام التشغيل تسبب في خلل غير مقصود في تجربة شاشة القفل لدى بعض المستخدمين الذين لم يتلقوا أي توضيح من جوجل حول السبب.

أشارت جوجل بأن المشكلة بدأت خلال فترة النسخة التجريبية من نظام أندرويد 15 وقد تمّ تضمين محاولة لإصلاح المشكلة قبل الإصدار الرسمي، إلا أنها لم تكن فعّالة. ولم يُقدّم تحديث ديسمبر 2024 أي حل وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من ذروة الشكاوى، ردّت جوجل على نظام IssueTracker الخاص بها في فبراير 2025 مؤكدةً قرب إصدار حل، دون تحديد موعد لذلك

إلا أن تم تحديث تطبيق Pixel Drop في مارس 2026. بالنسبة للمستخدمين الذين حصلوا عليه بشكل سليم،

هواتف بيكسل

ما الذي غيّره تحديث مارس؟

على الجانب الآخر انتقلت ميزة "الآن قيد التشغيل" من نظام Android System Intelligence لتصبح تطبيقًا مستقلاً على متجر Play ويعد هذا التغيير في بنية النظام مهم، إذ أصبح بإمكان جوجل الآن طرح تحديثات "الآن قيد التشغيل" بشكل منفصل عن إصدارات النظام الكاملة.

في السياق نفسه قد شهدت تجربة شاشة القفل تحسينًا بصريًا ملحوظًا، مرتبطًا بنظام Android 16 QPR3. فبدلًا من عرض سطر نصي صامت أسفل الشاشة في قسم "قيد التشغيل"، أصبح النقر على أغنية مُتعرَّف عليها يُوسِّعها إلى شريط بيضاوي الشكل يعرض صورة الألبوم، بالإضافة إلى خيارات تشغيل الأغنية بنقرة واحدة على YouTube Music أو Spotify أو Apple Music أو أي خدمة بث موسيقي أخرى مُحدَّدة. وقد نشر موقع Android Police تقريرًا عن هذا التغيير في أوائل مارس. يُعد هذا تحسينًا حقيقيًا مقارنةً بسنوات من استخدام النص العادي، عندما يعمل بشكل صحيح.

لم يتم طرح الميزة بشكل موحد. فقد أكد موقع Android Authority ، من خلال اختبارات عملية، أن صورة الألبوم تظهر أحيانًا كبطاقة بيضاء فارغة قبل ظهور الصورة، وفي بعض الأغاني لا تظهر الصورة على الإطلاق.