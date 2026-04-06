تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
الفيومي: موظفو المحليات ليس كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% مشوهين العاملين فيها
مقتل اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لأول مرة بتغييرات جديدة .. جوجل تحدّث ميزة Now Playing في Pixel

لمياء الياسين

أصبحت ميزة "التشغيل الآن" في هواتف بيكسل تتعرف على الموسيقى بشكل موثوق مرة أخرى لدى العديد من المستخدمين، وهو تحسن ملحوظ بعد أكثر من عام من الإخفاقات المتكررة التي دفعت المستخدمين إلى استخدام تطبيق Shazam.

تحديث Pixel Drop

 يعود السبب في ذلك إلى تحديث Pixel Drop في مارس 2026، والذي جاء مصحوبًا بتغيير في نظام التشغيل تسبب في خلل غير مقصود في تجربة شاشة القفل لدى بعض المستخدمين الذين لم يتلقوا أي توضيح من جوجل حول السبب.

أشارت جوجل بأن المشكلة بدأت خلال فترة النسخة التجريبية من نظام أندرويد 15 وقد تمّ تضمين محاولة لإصلاح المشكلة قبل الإصدار الرسمي، إلا أنها لم تكن فعّالة. ولم يُقدّم تحديث ديسمبر 2024 أي حل وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من ذروة الشكاوى، ردّت جوجل على نظام IssueTracker الخاص بها في فبراير 2025 مؤكدةً قرب إصدار حل، دون تحديد موعد لذلك

إلا أن تم تحديث تطبيق Pixel Drop في مارس 2026. بالنسبة للمستخدمين الذين حصلوا عليه بشكل سليم، 

ما الذي غيّره تحديث مارس؟ 

على الجانب الآخر انتقلت ميزة "الآن قيد التشغيل" من نظام Android System Intelligence لتصبح تطبيقًا مستقلاً على متجر Play ويعد هذا التغيير في بنية النظام مهم، إذ أصبح بإمكان جوجل الآن طرح تحديثات "الآن قيد التشغيل" بشكل منفصل عن إصدارات النظام الكاملة. 

في السياق نفسه قد شهدت تجربة شاشة القفل تحسينًا بصريًا ملحوظًا، مرتبطًا بنظام Android 16 QPR3. فبدلًا من عرض سطر نصي صامت أسفل الشاشة في قسم "قيد التشغيل"، أصبح النقر على أغنية مُتعرَّف عليها يُوسِّعها إلى شريط بيضاوي الشكل يعرض صورة الألبوم، بالإضافة إلى خيارات تشغيل الأغنية بنقرة واحدة على YouTube Music أو Spotify أو Apple Music أو أي خدمة بث موسيقي أخرى مُحدَّدة. وقد نشر موقع Android Police تقريرًا عن هذا التغيير في أوائل مارس. يُعد هذا تحسينًا حقيقيًا مقارنةً بسنوات من استخدام النص العادي، عندما يعمل بشكل صحيح.

لم يتم طرح الميزة بشكل موحد. فقد أكد موقع Android Authority ، من خلال اختبارات عملية، أن صورة الألبوم تظهر أحيانًا كبطاقة بيضاء فارغة قبل ظهور الصورة، وفي بعض الأغاني لا تظهر الصورة على الإطلاق. 

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

الاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية

جامعة الدول تناقش مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

أرشيفية

إعفاء خاص.. إيران تسمح للعراق بإرسال شحنات النفط عبر مضيق هرمز

أرشيفية

البحرين تعلن اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد