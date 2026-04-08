خلال أسبوع .. محمد رمضان يُثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان المقبل

شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره عن موقفه من طرح مسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك: “إن شاء الله خلال أسبوع هاخد قرار هعمل مسلسل رمضان القادم ولا لأ ثقة في الله خير”.

وبعد غياب عن الشاشة الكبيرة استمر 3 سنوات منذ فيلمه الأخير “ع الزيرو”، يعود النجم محمد رمضان إلى السينما من خلال فيلمه الجديد “أسد”، في عمل يُنتظر أن يشكل واحدة من أبرز محطات الموسم السينمائي المقبل.



ويأتي هذا الفيلم بعد آخر ظهور درامي تلفزيوني بارز له في مسلسل وهو “جعفر العمدة” عام 2023، للمخرج محمد سامي.

ويخوض رمضان في الفيلم المنتظر تجربة مختلفة تمزج بين الأكشن والتشويق والدراما التاريخية، إذ يجسد شخصية علي بن محمد الفارسي، قائد ثورة العبيد الشهيرة التي استمرت 14 عامًا خلال العصر العباسي، في حبكة ملحمية تدور أحداثها في عام 1280 داخل أجواء بصرية ضخمة وإنتاج يُوصف بأنه من الأكبر عربيًا هذا العام.



ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، ركين سعد، وكامل الباشا، إلى جانب عدد من الوجوه البارزة الأخرى، فيما يتولى الإخراج محمد دياب، ويكتب السيناريو الثلاثي خالد دياب، شيرين دياب، ومحمد دياب.

