جوجل تهدي المجتمع Gemma 4 مجانا على Hugging Face

كشفت جوجل عن إتاحة عائلة نماذج Gemma 4 المفتوحة للتنزيل مباشرة عبر منصة Hugging Face، في خطوة وصفت من بعض التقارير بأنها «هدية عيد» مبكرة لمطوري الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وأوضحت الشركة أن Gemma 4 تمثل الجيل الأحدث والأقوى من نماذجها المفتوحة حتى الآن، مع التركيز على قدرات الاستدلال المتقدم (القدرة على التفكير والتحليل) وتقديم ذكاء مرتفع مقابل عدد محدود نسبيًا من المعاملات (Parameters)، وهو ما يجعل تشغيلها أسهل على العتاد المتوفر لدى المطورين والأفراد.

أحجام متعددة وترخيص تجاري مرن

أشارت صفحة جوجل على Hugging Face إلى أن عائلة Gemma 4 تضم أربعة أحجام رئيسية: E2B وE4B للحجمين الصغيرين، و26B A4B و31B للفئات الأكبر الموجهة للمهام الثقيلة.

ويمتد نطاق الاستخدام من تشغيل النماذج الصغيرة على هواتف وأجهزة محمولة تدعم تقنيات مثل WebGPU، وصولًا لتشغيل النماذج الأكبر على خوادم أو حواسيب قوية داخل الشركات والمعامل البحثية.

الأهم أن جوجل طرحت Gemma 4 بترخيص Apache 2.0 المفتوح بالكامل، وهو ترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وتعديل الأوزان، وإعادة التوزيع دون قيود معقدة، ما يجعل النماذج مناسبة للشركات الناشئة والمؤسسات التي تريد بناء منتجات مغلقة فوق نموذج مفتوح دون الدخول في تعقيدات قانونية.

قدرات متعددة الوسائط وسياق طويل

أوضحت مستندات Gemma 4 على Hugging Face أن النماذج الجديدة «متعددة الوسائط» (Multimodal)، أي أنها لا تتعامل مع النص فقط، بل يمكنها أيضًا استقبال صور، وفي الإصدارات الصغيرة صوت كذلك، ثم إنتاج ردود نصية تعتمد على فهم هذه المدخلات مجتمعة.

وتشمل قدرات فهم الصور مثل التعرف على الأشياء داخل الصورة، وقراءة المستندات والـPDF، وتحليل واجهات التطبيقات والشاشات، وفهم الرسوم البيانية (Charts)، والقيام بمهام OCR لاستخراج النصوص من الصور، وحتى التعامل مع خط اليد بلغات متعددة.

كما يدعم Gemma 4 نوافذ سياق طويلة تصل إلى 128 ألف «رمز» (Token) في النماذج الأصغر، و256 ألف رمز في نسختي 26B و31B، ما يسمح له بالتعامل مع مستندات طويلة، أو كود برمجي ضخم، أو جلسات محادثة ممتدة دون فقدان سياق الحديث بسهولة.

وتؤكد جوجل أن النماذج تحتفظ بدعم قوي لأكثر من 140 لغة، ما يجعلها صالحة لمشروعات عالمية متعددة اللغات.

وضع «التفكير» المدمج وتطبيقات عملية

لفتت الوثائق إلى أن Gemma 4 يأتي مع «وضع تفكير» مدمج (Thinking Mode)، يتيح للنموذج أن يتبع أسلوب التفكير خطوة–بخطوة داخليًا قبل تقديم الإجابة النهائية، وذلك لتحسين دقّة الاستنتاجات في مسائل الحساب، أو البرمجة، أو التحليل المنطقي المعقد.

ويستهدف هذا الأسلوب تقليل الأخطاء الشائعة عند الإجابة المباشرة على أسئلة مركّبة، من خلال السماح للنموذج «بالعمل في الخلفية» على الحل ثم تلخيص النتيجة للمستخدم.

من الناحية التطبيقية، تشير جوجل وشركاؤها إلى أن Gemma 4 مناسب لمجالات متعددة؛ مثل توليد النصوص (مقالات، تلخيص، صياغة إيميلات)، وبرمجة الكود وتصحيحه، وبناء مساعدين أذكياء (Agents) يتخذون خطوات متسلسلة تلقائيًا، بالإضافة إلى تحليل مستندات الشركات والعقود الطويلة، أو مساعدة فرق البيانات في استكشاف مجموعات بيانات ضخمة عبر الحوار.

كيف يمكن تنزيل Gemma 4 من Hugging Face؟

أوضحت جوجل في مدونتها الرسمية أن النماذج متاحة الآن للتنزيل من أكثر من مصدر، بينها Hugging Face، وKaggle، وOllama، إلى جانب إمكانية تجربتها مباشرة عبر Google AI Studio دون إعداد بنية تحتية خاصة.

على Hugging Face، خصصت الشركة «مجموعة» (Collection) تجمع كل نسخ Gemma 4 بأحجامها وإصداراتها المختلفة – سواء النماذج الأولية (Pre-trained) أو النماذج المضبوطة على التعليمات (Instruction-tuned) – مع أمثلة جاهزة للطريقة الصحيحة للتشغيل على مكتبات شهيرة مثل Transformers وGGUF لنسخ مهيأة للاستخدام المحلي.

وترى تحليلات تقنية أن وصف الطرح بأنه «هدية» ليس مبالغة كبيرة؛ فالجمع بين ترخيص Apache 2.0، ودعم تعدد الوسائط، والسياق الطويل، وإمكانية التشغيل على عتاد متنوع من الهواتف إلى الخوادم، يضع Gemma 4 ضمن أكثر النماذج المفتوحة منافسة في السوق حاليًا، ويفتح أمام المطورين والهواة بابًا واسعًا لبناء حلول عربية ومحلية مخصصة فوق نموذج عالمي قوي دون تكلفة تراخيص مغلقة.