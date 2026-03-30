تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
بلو سكاي تقتحم الذكاء الاصطناعي بتطبيق جديد لتخصيص المحتوى

احمد الشريف

أطلقت شبكة "بلو سكاي" (Bluesky) الاجتماعية تطبيقاً جديداً ومستقلاً يعمل بـ الذكاء الاصطناعي تحت اسم "آتي" (Attie). 

وتهدف هذه الخطوة الثورية إلى منح المستخدمين العاديين القدرة على تصميم صفحات عرض المحتوى الخاصة بهم (Feeds) بناءً على رغباتهم الشخصية، وذلك باستخدام الأوامر اللغوية الطبيعية ودون الحاجة لأي معرفة سابقة بكتابة الأكواد البرمجية المعقدة.

تطبيق مستقل

وأكدت الإدارة التنفيذية للشركة خلال مؤتمرها التقني الأخير أن "آتي" ليس مجرد ميزة إضافية داخل منصة "بلو سكاي" الحالية، بل هو منتج منفصل تماماً. ويعتمد التطبيق الجديد على ما يُعرف بـ (AT Protocol)، وهو ببساطة نظام برمجي مفتوح يسمح للتطبيقات المختلفة بالتواصل وتبادل البيانات بحرية تامة، مما يساعد الذكاء الاصطناعي على جمع المعلومات وفهم اهتمامات المستخدم بدقة لتقديم محتوى مفصل خصيصاً له.

أوامر بسيطة

وبدلاً من الدخول في إعدادات معقدة أو الاعتماد على الخوارزميات الجاهزة التي تفرضها الشركات، يمكن للمستخدم الآن "الدردشة" المباشرة مع تطبيق (Attie).

 ويكفي أن يطلب المستخدم كتابياً أو صوتياً تحديد نوعية الأخبار أو المنشورات التي يرغب في رؤيتها، ليقوم النظام فوراً بإنشاء "خلاصة" (Feed) تعرض هذا المحتوى بدقة. 

ويمكن بعد ذلك الوصول إلى هذه الخلاصة المخصصة واستخدامها داخل تطبيق "بلو سكاي" الأساسي أو أي تطبيق آخر يدعم نفس النظام.

تحكم كامل

وتسعى الشركة من خلال هذه الأداة الجديدة إلى كسر احتكار المنصات الكبرى التي تصمم خوارزمياتها بهدف إبقاء المستخدمين لأطول فترة ممكنة لجمع بياناتهم. 

وأوضحت "بلو سكاي" أن هدفها هو وضع أداة التحكم في يد المستخدم، لتسهيل بناء برمجيات اجتماعية مخصصة تخدم اهتمامات الفرد، مع وجود خطط مستقبلية لتطوير النظام ليسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات اجتماعية كاملة بمجرد الوصف الكلامي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

علي الدين هلال: تطورات حرب إيران تكشف عن خلل واضح في التقديرات الأمريكية

الأرصاد الجوية

طقس متقلب.. تعرف على فرص الأمطار ونشاط الرياح وكيفية تأثيرها على المدارس

الحروب الإقليمية

خبير علاقات دولية: التصعيد الإقليمي يهمش أزمة غزة ويزيد من تعقيد الحلول السياسية

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد