بلو سكاي تقتحم الذكاء الاصطناعي بتطبيق جديد لتخصيص المحتوى

أطلقت شبكة "بلو سكاي" (Bluesky) الاجتماعية تطبيقاً جديداً ومستقلاً يعمل بـ الذكاء الاصطناعي تحت اسم "آتي" (Attie).

وتهدف هذه الخطوة الثورية إلى منح المستخدمين العاديين القدرة على تصميم صفحات عرض المحتوى الخاصة بهم (Feeds) بناءً على رغباتهم الشخصية، وذلك باستخدام الأوامر اللغوية الطبيعية ودون الحاجة لأي معرفة سابقة بكتابة الأكواد البرمجية المعقدة.

تطبيق مستقل

وأكدت الإدارة التنفيذية للشركة خلال مؤتمرها التقني الأخير أن "آتي" ليس مجرد ميزة إضافية داخل منصة "بلو سكاي" الحالية، بل هو منتج منفصل تماماً. ويعتمد التطبيق الجديد على ما يُعرف بـ (AT Protocol)، وهو ببساطة نظام برمجي مفتوح يسمح للتطبيقات المختلفة بالتواصل وتبادل البيانات بحرية تامة، مما يساعد الذكاء الاصطناعي على جمع المعلومات وفهم اهتمامات المستخدم بدقة لتقديم محتوى مفصل خصيصاً له.

أوامر بسيطة

وبدلاً من الدخول في إعدادات معقدة أو الاعتماد على الخوارزميات الجاهزة التي تفرضها الشركات، يمكن للمستخدم الآن "الدردشة" المباشرة مع تطبيق (Attie).

ويكفي أن يطلب المستخدم كتابياً أو صوتياً تحديد نوعية الأخبار أو المنشورات التي يرغب في رؤيتها، ليقوم النظام فوراً بإنشاء "خلاصة" (Feed) تعرض هذا المحتوى بدقة.

ويمكن بعد ذلك الوصول إلى هذه الخلاصة المخصصة واستخدامها داخل تطبيق "بلو سكاي" الأساسي أو أي تطبيق آخر يدعم نفس النظام.

تحكم كامل

وتسعى الشركة من خلال هذه الأداة الجديدة إلى كسر احتكار المنصات الكبرى التي تصمم خوارزمياتها بهدف إبقاء المستخدمين لأطول فترة ممكنة لجمع بياناتهم.

وأوضحت "بلو سكاي" أن هدفها هو وضع أداة التحكم في يد المستخدم، لتسهيل بناء برمجيات اجتماعية مخصصة تخدم اهتمامات الفرد، مع وجود خطط مستقبلية لتطوير النظام ليسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات اجتماعية كاملة بمجرد الوصف الكلامي.