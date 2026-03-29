الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لأندرويد فقط.. واتساب يبتكر طريقة سريعة لتلخيص كل محادثاتك غير المقروءة

شيماء عبد المنعم

تعمل شركة واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملخصات خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المحادثات غير المقروءة دفعة واحدة. 

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة مستخدمي واتساب على متابعة محادثاتهم بسرعة دون الحاجة لقراءة كل رسالة على حدة، خاصة في المحادثات الجماعية النشطة التي قد تستغرق وقتا طويلا للمتابعة.

كيف ستعمل الميزة؟

ستسمح الميزة للمستخدمين باختيار أي محادثات غير مقروءة لتوليد ملخص شامل لكل منها، ويمكن للمستخدمين من خلال ذلك الاطلاع على مجريات عدة محادثات دفعة واحدة، مع الحفاظ على خصوصية المحتوى. 

ويعمل واتساب أيضا على تحسين واجهة الاستخدام لتوضيح كيفية طلب الملخص قبل الإطلاق الرسمي للميزة.

تلخيص المحادثات غير مقروءة

خصوصية البيانات

تعتمد ميزة تلخيص الرسائل على تقنية معالجة خاصة Private Processing، وهي تقنية آمنة طورتها شركة “ميتا”، تسمح لميزات الذكاء الاصطناعي في واتساب بمعالجة البيانات داخل بيئة محمية لا يمكن لأي طرف، بما في ذلك واتساب أو ميتا، الوصول إلى الرسائل الأصلية أو الملخصات. 

التفعيل والاستخدام

- الميزة ستكون اختيارية، ويجب على المستخدمين طلب الملخص يدويا.
- خيار Private Processing يكون معطلا افتراضيا، ويجب تفعيله من إعدادات التطبيق لتجربة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

- بعد تحديد المحادثات وطلب الملخص، تقوم Private Processing بإنشاء الملخص في بيئة آمنة دون وصول واتساب أو ميتا للمحتوى.

الميزة لا تزال في مرحلة التطوير ومن المخطط إطلاقها في تحديث مستقبلي، وستتاح أولا لمجموعة من مختبري النسخة التجريبية لتقييم الأداء وتجربة الملخصات قبل الإطلاق الرسمي لمستخدمي التطبيق بالكامل.

جدير بالذكر أن واتساب، أطلق مؤخرا مجموعة من الميزات الجديدة لهواتف آيفون، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ومعالجة أبرز التحديات التي واجهها المستخدمون خلال الفترة الماضية.

ومن ضمن أبرز الإضافات، طرح واتساب ميزة تتيح تشغيل حسابين مختلفين على جهاز آيفون واحد، ما يلغي الحاجة إلى استخدام هاتفين منفصلين للفصل بين العمل والحياة الشخصية، مع توفير واجهة تسهل التبديل بين الحسابين.

