زوكربيرج يطوّر وكيلًا ذكيًا لإدارة مهامه .. هل يتجه الذكاء الاصطناعي لقيادة ميتا

يعمل مارك زوكربيرج على بناء روبوت ذكاء اصطناعي للمساعدة في إدارة شركة ميتا والحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي.



يتحدث مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، خلال مؤتمر Connect للمطورين الذي عقدته الشركة في مينلو بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2025.



وبحسب ما ورد، يقوم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ببناء وكيل ذكاء اصطناعي للمساعدة في مهامه، كجزء من حملة أوسع لتبني الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي للشركة.



يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يخطط وينفذ المهام بشكل مستقل نيابة عن المستخدم، مع تدخل بشري ضئيل، مثل البحث عن المعلومات وتنفيذ مهام مثل المساعدة في التخطيط لعطلة.

إنجاز المهام بشكل أسرع

يعمل زوكربيرج على تطوير هذا البرنامج الآلي لإنجاز المهام بشكل أسرع. فعلى سبيل المثال، سيمكن هذا البرنامج الملياردير التقني من استرجاع المعلومات بسرعة أكبر، دون الحاجة إلى مراجعة التقارير والهيكل الإداري للمؤسسة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال .

يُعد هذا التطور جزءًا من خطوة أوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات سير العمل لموظفي ميتا، بحيث تتمكن الشركة من تقليص طبقات هيكلها التنظيمي والحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق تبني الذكاء الاصطناعي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

قال زوكربيرج خلال مكالمة هاتفية لمناقشة أرباح الشركة الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال: "نحن نُعلي من شأن المساهمين الأفراد ونُبسط فرق العمل. إذا فعلنا ذلك، فأعتقد أننا سننجز الكثير، وسيكون الأمر أكثر متعة".

دعوى قضائية



من جانبها تواجه شركة ميتا دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وبحسب ما ورد، يستخدم موظفو شركة ميتا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "Second Brain"، الذي يساعد في تحديد موقع المستندات وتنظيمها، و"My Claw"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يمكنه التواصل مع وكلاء الآخرين، ويعمل بشكل مشابه للمساعدين الشخصيين.

استحوذت شركة ميتا على مولتبوك ، وهي شبكة تواصل اجتماعي لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا الشهر. وذكرت التقارير أن الشركة أنشأت أيضاً لوحة مراسلة داخلية، على غرار بعض ميزات مولتبوك، لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من التواصل فيما بينهم.

كما استحوذت شركة ميتا على شركة مانوس المتخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي في العام الماضي.