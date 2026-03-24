غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

زوكربيرج يطوّر وكيلًا ذكيًا لإدارة مهامه .. هل يتجه الذكاء الاصطناعي لقيادة ميتا

روبوت ذكاء اصطناعي
لمياء الياسين

يعمل مارك زوكربيرج على بناء روبوت ذكاء اصطناعي للمساعدة في إدارة شركة ميتا والحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي.


يتحدث مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، خلال مؤتمر Connect للمطورين الذي عقدته الشركة في مينلو بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2025.


وبحسب ما ورد، يقوم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ببناء وكيل ذكاء اصطناعي للمساعدة في مهامه، كجزء من حملة أوسع لتبني الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي للشركة.


بحسب تقرير، يقوم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ببناء وكيل ذكاء اصطناعي لمساعدته في أداء مهامه التنفيذية بشكل مستقل.

يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يخطط وينفذ المهام بشكل مستقل نيابة عن المستخدم، مع تدخل بشري ضئيل، مثل البحث عن المعلومات وتنفيذ مهام مثل المساعدة في التخطيط لعطلة.

إنجاز المهام بشكل أسرع

يعمل زوكربيرج على تطوير هذا البرنامج الآلي لإنجاز المهام بشكل أسرع. فعلى سبيل المثال، سيمكن هذا البرنامج الملياردير التقني من استرجاع المعلومات بسرعة أكبر، دون الحاجة إلى مراجعة التقارير والهيكل الإداري للمؤسسة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال .

يُعد هذا التطور جزءًا من خطوة أوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات سير العمل لموظفي ميتا، بحيث تتمكن الشركة من تقليص طبقات هيكلها التنظيمي والحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق تبني الذكاء الاصطناعي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
قال زوكربيرج خلال مكالمة هاتفية لمناقشة أرباح الشركة الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال: "نحن نُعلي من شأن المساهمين الأفراد ونُبسط فرق العمل. إذا فعلنا ذلك، فأعتقد أننا سننجز الكثير، وسيكون الأمر أكثر متعة".
أعلنت شركة ميتا أن الرسائل الخاصة على إنستجرام لن تكون مشفرة بعد الآن.
تراجعت شركة ميتا عن قرارها بإغلاق منصة الواقع الافتراضي "هورايزون وورلدز" بعد ردود فعل سلبية من المستخدمين.

دعوى قضائية
 

من جانبها تواجه شركة ميتا دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
وبحسب ما ورد، يستخدم موظفو شركة ميتا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "Second Brain"، الذي يساعد في تحديد موقع المستندات وتنظيمها، و"My Claw"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يمكنه التواصل مع وكلاء الآخرين، ويعمل بشكل مشابه للمساعدين الشخصيين.

استحوذت شركة ميتا على مولتبوك ، وهي شبكة تواصل اجتماعي لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا الشهر. وذكرت التقارير أن الشركة أنشأت أيضاً لوحة مراسلة داخلية، على غرار بعض ميزات مولتبوك، لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من التواصل فيما بينهم.

كما استحوذت شركة ميتا على شركة مانوس المتخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي في العام الماضي.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

بيراميدز

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية بين إيديك مع الرابر الفرنسي چول

ابراهيم حسن

إبراهيم حسن: جاهزون للمونديال وصلاح قائد منتخب مصر

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

