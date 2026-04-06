طفل يشكو سوء معاملة أمه: قالت إنها في إسكندرية.. واكتشفت إنها في الشقة واستدعت النجدة

كشف الطفل آدم تفاصيل مثيرة وصادمة بشأن واقعة خلاف مع والدته، خلال ظهوره في حوار تلفزيوني ببرنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة صدى البلد 2، والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل.

طرق الباب عدة مرات

وقال الطفل إنه توجه إلى منزل والدته، وطرق الباب عدة مرات دون أن يتلقى أي استجابة، ما دفعه للاتصال بها هاتفيًا للسؤال عن مكانها، مضيفًا: “قولتلها يا ماما انتي فين؟ قالتلي مالكش دعوة”، موضحًا أنه حاول الاستفسار أكثر، فأخبرته في البداية بأنها أسفل المنزل، ثم رفضت السماح له بالصعود، قبل أن تؤكد له لاحقًا أنها في العمل، ثم قالت إنها في الإسكندرية ولن تعود في ذلك اليوم.



وأضاف آدم أنه لم يقتنع برواية والدته، فقرر الانتظار قليلًا ثم العودة مرة أخرى، قائلاً لها إنه سيذهب ويعود لاحقًا، إلا أنها طلبت منه عدم الحضور.

وتابع: “طلعت وخبطت تاني، سمعت صوتها بتقول مين”، ما دفعه للطرق بقوة للتأكد من وجودها داخل الشقة.

استدعاء والدته للنجدة

وأشار الطفل إلى أنه فوجئ باستدعاء والدته للنجدة، حيث حضرت قوة من الشرطة، لافتًا إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بأن أبناءها يحاولون التعدي عليها.

وأضاف أنه اكتشف في تلك اللحظة وجود والدته داخل الشقة برفقة والدتها وشقيقيها.

حالة من الصدمة والارتباك

وأوضح آدم أن الواقعة تسببت له في حالة من الصدمة والارتباك، خاصة بعد تناقض أقوال والدته ومحاولة إبعادهم عنها، مؤكدًا أن ما حدث ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه.

