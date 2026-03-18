نهال طايل: على الجميع التمسك بالطاعة حتى لو كانت بسيطة

قالت الإعلامية نهال طايل، إن على كل شخص أن يتمسك بالطاعة حتى لو كانت بسيطة في نظره، وأنه يجب على الجميع السعي للتغيير والتوبة حتى لو كانت الذنوب كبيرة.

وأضافت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج "إحنا لبعض" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الله يفتح لعباده أبواب الطاعة والاستغفار، وأنه لا يترك أحدًا وفي قلبه خيرًا، حتى في أوقات الحزن.

ولفتت إلى أن الله لا يكسر أحدًا، وأننا على أعتاب استقبال العيد، ولا يعلم أحد ما إذا كنا سنعيش حتى رمضان المقبل أم لا، لذا علينا أن ندعو الله بالخير ونحرص على الأعمال الصالحة.