نهال طايل توجه رسالة مؤثرة: “مفيش حاجة مضمونة إلا لقاء الله”

قالت الإعلامية نهال طايل إن الإنسان يجب أن يكون مستعداً دائماً للقاء الله، مؤكدة أنه لا يوجد شيء مضمون في الحياة سوى هذا اللقاء، داعية إلى أن يسعى كل شخص ليكون قد أدى ما عليه وطهّر نفسه من الذنوب.

تحذير من أذى اللسان

وشددت خلال برنامج إحنا لبعض المذاع علي قناة صدي البلد على خطورة اللسان، موضحة أنه قد يكون سبباً في أذى صاحبه قبل الآخرين، مطالبة الجميع بمراجعة أنفسهم ومراعاة ضمائرهم في التعامل مع الآخرين.

رسالة للتقرب إلى الله

وأكدت ضرورة التقرب إلى الله وعدم الغفلة، مشيرة إلى أن الإنسان قد يفاجأ بالموت في أي وقت دون أن تتاح له فرصة للتكفير عن ذنوبه، ما يستدعي الاستعداد الدائم بالأعمال الصالحة.

الاستمرار على العادات الإيجابية

ونصحت بالاستمرار في العادات الجيدة التي تم اكتسابها خلال شهر رمضان، وعدم التخلي عنها بعد انتهائه، مع السعي للتغيير الإيجابي مهما كانت الذنوب كبيرة.

الأمل في رحمة الله

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الله لا يترك في قلبه خير، وأنه حتى في أوقات الحزن لا يكسر عباده ولا يذلهم، داعية الجميع إلى التمسك بالأمل والثقة في رحمة الله.