الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أب يروي مأساة أسرية مؤلمة.. اتهامات وقطيعة ومعاناة الأبناء في أصعب اللحظات

الأب محمد سليمان
الأب محمد سليمان
محمد البدوي

كشف الأب محمد سليمان عن تفاصيل خلافاته مع زوجته السابقة، مؤكدًا أن هذه الأزمات تركت آثارًا عميقة على علاقته بأبنائه، خاصة خلال فترات مرضهم واحتياجهم للدعم الأسري.

سبب الخلافات

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، أن الخلافات بدأت بسبب الغيرة المستمرة من جانب زوجته، رغم عدم وجود أي دليل على اتهامات بالخيانة، مؤكدًا أنه لو كانت هناك أدلة حقيقية لما استمرت العلاقة من الأساس.

توفير حياة مستقرة

وأشار إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا لتوفير حياة مستقرة لأسرته، لكنه شعر بغياب التفاهم والتعاون من الطرف الآخر، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات وانتهاء العلاقة.

وتطرق إلى ما حدث بعد الانفصال، موضحًا أن زوجته غادرت المنزل واصطحبت الأبناء، في وقت حاول فيه نجله الأكبر “آدم” التواصل معها لتهدئة الأمور، إلا أنها أنهت المكالمة بشكل مفاجئ، ما تسبب في صدمة نفسية له.

وعكة صحية شديدة

كما روى الأب أن ابنه الآخر “مؤمن” مرّ بوعكة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى، وخلال تلك الفترة حاول الأبناء التواصل مع والدتهم وإطلاعها على حالتهم، إلا أنها لم تستجب، بل تجاهلت الاتصالات حتى بعد إرسال صور توضح الحالة الصحية.

محاولات جادة لإعادة التواصل

وأكد أن غياب التواصل من جانب الأم، خاصة في لحظات المرض والأزمات، ترك شعورًا قاسيًا لدى الأبناء بالإهمال، مشيرًا إلى أن هذا الانقطاع استمر لفترة طويلة دون أي محاولات جادة لإعادة التواصل.

التفاهم والحوار لتجاوز الخلافات

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأسرة كانت بحاجة إلى التفاهم والحوار لتجاوز الخلافات، لكنه شعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة غياب أي استجابة أو اهتمام من جانب زوجته السابقة، خصوصًا تجاه أبنائها في أصعب الظروف.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

اللجوء إلى المترو

ذعر في إسرائيل.. اللجوء إلى المترو هربا من الهجوم الإيراني

الاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية

جامعة الدول تناقش مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

أرشيفية

إعفاء خاص.. إيران تسمح للعراق بإرسال شحنات النفط عبر مضيق هرمز

بالصور

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

