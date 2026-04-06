أب يروي مأساة أسرية مؤلمة.. اتهامات وقطيعة ومعاناة الأبناء في أصعب اللحظات

كشف الأب محمد سليمان عن تفاصيل خلافاته مع زوجته السابقة، مؤكدًا أن هذه الأزمات تركت آثارًا عميقة على علاقته بأبنائه، خاصة خلال فترات مرضهم واحتياجهم للدعم الأسري.

سبب الخلافات

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، أن الخلافات بدأت بسبب الغيرة المستمرة من جانب زوجته، رغم عدم وجود أي دليل على اتهامات بالخيانة، مؤكدًا أنه لو كانت هناك أدلة حقيقية لما استمرت العلاقة من الأساس.

توفير حياة مستقرة

وأشار إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا لتوفير حياة مستقرة لأسرته، لكنه شعر بغياب التفاهم والتعاون من الطرف الآخر، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات وانتهاء العلاقة.

وتطرق إلى ما حدث بعد الانفصال، موضحًا أن زوجته غادرت المنزل واصطحبت الأبناء، في وقت حاول فيه نجله الأكبر “آدم” التواصل معها لتهدئة الأمور، إلا أنها أنهت المكالمة بشكل مفاجئ، ما تسبب في صدمة نفسية له.

وعكة صحية شديدة

كما روى الأب أن ابنه الآخر “مؤمن” مرّ بوعكة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى، وخلال تلك الفترة حاول الأبناء التواصل مع والدتهم وإطلاعها على حالتهم، إلا أنها لم تستجب، بل تجاهلت الاتصالات حتى بعد إرسال صور توضح الحالة الصحية.

محاولات جادة لإعادة التواصل

وأكد أن غياب التواصل من جانب الأم، خاصة في لحظات المرض والأزمات، ترك شعورًا قاسيًا لدى الأبناء بالإهمال، مشيرًا إلى أن هذا الانقطاع استمر لفترة طويلة دون أي محاولات جادة لإعادة التواصل.

التفاهم والحوار لتجاوز الخلافات

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأسرة كانت بحاجة إلى التفاهم والحوار لتجاوز الخلافات، لكنه شعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة غياب أي استجابة أو اهتمام من جانب زوجته السابقة، خصوصًا تجاه أبنائها في أصعب الظروف.