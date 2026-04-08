تصعيد عسكري مُفاجئ .. كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا غامضًا ضد جارتها الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا مجهول الهوية من العاصمة بيونج يانج أمس الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعراب الرئيس لي جاي ميونج عن أسفه لتحليق طائرات مسيرة فوق الشمال.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة اليوم الأربعاء رصدها عملية الإطلاق من منطقة بيونج يانج في اليوم السابق، وأن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تُجري تحليلًا لها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويُعتقد أن إطلاق المقذوف أمس الثلاثاء، والذي يُرجح أنه جرى صباحًا، قد فشل على ما يبدو بعد وقت قصير من إطلاقه.

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعرب يوم الاثنين عن أسفه لتحليق الطائرات المسيرة، قائلًا إن هذه الحوادث تسببت في توتر عسكري غير ضروري مع بيونج يانج.

وجاءت تصريحاته بعد أن وجه المدعون العامون الأسبوع الماضي اتهامات لثلاثة أشخاص بتحليق طائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية بين سبتمبر ويناير.