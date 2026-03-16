وزير الدفاع البريطاني يدعو إلى إعداد خطة شاملة لحماية مضيق هرمز

دعا وزير الدفاع البريطاني، إلى إعداد خطة شاملة لحماية مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الدفاع البريطاني: “نبحث مع واشنطن والحلفاء خيارات إضافية لتأمين مضيق هرمز”.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني:"نطاق تهديدات النظام الإيراني واسع وموجه إلى أهداف مدنية وعسكرية".

وفي وقت سابق، عبرت ثلاث ناقلات نفط باكستانية مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية، وفقًا لمصادر في قطاع الشحن الباكستاني وبيانات تتبع السفن، مما يشير إلى احتمال سماح إيران بمرور بعض شحنات النفط.



وأفاد أحد المصادر، من المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن (PNSC)، لشبكة CNN شريطة عدم الكشف عن هويته، أن آخر ناقلة نفط باكستانية عبرت المضيق هي "كراتشي".