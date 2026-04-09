صدمة في ليفربول .. استبعاد محمد صلاح يثير الجدل أمام باريس سان جيرمان

شهدت مواجهة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس حالة واسعة من الجدل بعد قرار المدرب أرني سلوت إبقاء النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، الذي انتهى بخسارة الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.

دعم واسع لصلاح بعد القرار المفاجئ

أثار استبعاد صلاح موجة تضامن كبيرة من جماهير ليفربول وعدد من نجوم الكرة العالمية الذين اعتبروا أن القرار لا يعكس القيمة الفنية والتاريخية لأحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

وأبدى أسطورة الريدز ستيفن جيرارد تعاطفه مع اللاعب مؤكدا في تصريحات إعلامية أن صلاح أظهر احترافية كبيرة رغم شعوره بالإحباط مشيرا إلى أن الغياب عن مباراة بهذا الحجم أمر طبيعي أن يسبب الحزن لأي لاعب خاصة في مواجهات كبرى يعشقها النجوم.

كما أشاد جيرارد بسلوك صلاح بعد اللقاء لافتا إلى حرصه على خوض تدريبات إضافية واستعداده للمباريات المقبلة وهو ما يعكس عقليته الاحترافية واسترجع جيرارد موقفا مشابها مر به خلال مسيرته عندما لم يتم اختياره لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات تظل صعبة مهما بلغت خبرة اللاعب.

رؤية فنية مختلفة من هنري

من جانبه، قدم النجم الفرنسي السابق تييري هنري تحليلًا فنيًا لوضع صلاح، مشيرًا إلى أن تراجع أرقامه هذا الموسم قد يكون مرتبطًا بتغير مركزه داخل الملعب.



وأوضح أن اللعب في العمق خلف المهاجم قد يكون أكثر ملاءمة له في هذه المرحلة بدلًا من الاعتماد عليه كجناح أيمن، خاصة مع التقدم في العمر وتغير الأدوار التكتيكية.

وأضاف هنري أن صلاح كان في الموسم الماضي عنصر الحسم الأول للفريق، وقادرًا على صناعة الفارق في أصعب اللحظات مؤكدًا أن تراجع التأثير أمر طبيعي يمر به معظم اللاعبين مع مرور الوقت. وشدد في الوقت ذاته على أهمية تقدير ما قدمه النجم المصري مؤكدًا أن تراجع مستوى صلاح غالبًا ما ينعكس بشكل مباشر على أداء ليفربول ككل.

مطالب بمنح صلاح فرصة جديدة

بدوره، تحدث المدرب الهولندي جوس هيدينك عن وضع اللاعب مطالبًا بمنحه فرصة جديدة لاستعادة مستواه، مشيرًا إلى أن صلاح يمتلك الدوافع الكافية للعودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

أما جيمي كاراجر فقد قدم تقييمًا أكثر صراحة، حيث أشار إلى تراجع مستوى صلاح مقارنة بالموسم الماضي، خاصة من حيث الحسم والتأثير داخل الملعب لكنه في المقابل حمّل المدرب سلوت المسؤولية الكاملة عن الخسارة.

وأكد كاراجر أن استبعاد لاعب بحجم محمد صلاح في مباراة مصيرية يثير العديد من علامات الاستفهام، لا سيما مع الاعتماد على لاعبين لا يجيدون اللعب في مركزه بشكل طبيعي واصفًا أداء ليفربول في اللقاء بـ"الباهت" ومعتبرًا أن قرارات المدرب كانت أحد أبرز أسباب السقوط أمام باريس سان جيرمان.