قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

المكونات:

4 أكواب بطاطس مقطعة إلى مكعبات

2 كوب جزر مقطع إلى شرائح

2 كوب كوسة مقطعة إلى شرائح

1 كوب فطر منظف و مقطع

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل المجفف

1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل التحضير

سخني الفرن رصي صينية الخبز بورق الزبدة.

في وعاء كبير، امزجي البطاطس والجزر والكوسة والفطر وزيت الزيتون والثوم وإكليل الجبل والزعتر والملح والفلفل.

وزعي الخضروات في طبقة واحدة على صينية الخبز المحضرة.

اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة، حتى تنضج الخضروات وتصبح ذهبية اللون، مع التقليب في منتصف الوقت.

قدميها دافئة واستمتعي بالبطاطس والجزر والكوسة والفطر المشوية بالثوم والأعشاب.

لتحصلى على وجبه مليئة بالفيتامينات و البروتين.