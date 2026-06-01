عبلة الألفي: انخفاض مستمر في معدلات الإنجاب واقتراب بعض المناطق من المعدل المستهدف

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أن مصر شهدت تراجعًا واضحًا في معدل الإنجاب الكلي للمرأة خلال العقود الأخيرة، ضمن مؤشرات التحسن الديموغرافي.

وقالت عبلة الألفي، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن معدلات الإنجاب انخفضت تدريجيًا من 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980، إلى 3 أطفال عام 2014، وصولًا إلى نحو 2.3 طفل في عام 2025، وهو ما يعكس استمرار التقدم في جهود الدولة لملف السكان.4

المعدل الذي يحقق التوازن

وتابعت أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى معدل 2.1 طفل لكل سيدة، باعتباره المعدل الذي يحقق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.