الصحة: تقديم 7200 خدمة طبية مجانية عبر 97 موقعا خلال عيد الأضحى 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 7203 خدمات طبية متنوعة استفاد منها 2402 مواطن من خلال 97 موقعاً وتمركزاً للقوافل العلاجية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مؤشرات الأداء شهدت تصاعداً ملحوظاً يعكس الجاهزية العالية للأطقم الطبية، حيث ارتفع عدد الخدمات من 1364 خدمة يوم 27 مايو إلى 2135 خدمة في ذروة الاحتفالات يوم 30 مايو.

وعلى صعيد الانتشار الجغرافي، أشار الدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل الطبية إلى نجاح الخطة التمركزية قائلاً: “نجحت القوافل الطبية في تغطية معظم محافظات الجمهورية بشكل فعال، حيث تصدرت القاهرة بـ2392 خدمة، تلتها المنوفية بـ821 خدمة، وأظهرت محافظات أسوان والغربية والدقهلية أداءً متميزاً، مما يؤكد قدرتنا على الوصول إلى المواطنين في كل مكان”.

التزام القوافل بصرف الدواء اللازم فوراً لكل المترددين

وشددت الوزارة على التزام القوافل بصرف الدواء اللازم فوراً لكل المترددين، حيث سجلت محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية وأسوان وقنا أعلى معدلات صرف العلاج، مؤكدة استمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة لضمان صحة وسلامة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.