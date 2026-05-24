وزير الصحة يوجه البعثة الطبية بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات وأعضاء البعثة الطبية المصرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين.

ووجه الوزير خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة للحالة الصحية للحجاج، خاصة خلال أدائهم المناسك في مشعري «منى وعرفات»، مع ضرورة التواجد المستمر والتدخل السريع في أي حالات طارئة، بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية السعودية.

البعثة الطبية كثفت جهودها الوقائية والتوعوية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية كثفت جهودها الوقائية والتوعوية، حيث نفذت 1869 ندوة توعوية للحجاج، إلى جانب 42 زيارة تفقدية لأماكن إقامتهم وتجمعاتهم للتأكد من الالتزام بالإرشادات الصحية وتقديم الدعم اللازم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى اكتمال التجهيزات اللوجستية والدوائية للبعثة، حيث تم توفير 8 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، مدعومة بـ28 عيادة تخصصية مجهزة بالكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لخدمة ما يقرب من 80 ألف حاج مصري.

تجاوز إجمالي التردد عليها 20 ألف حالة

وأكد أن العيادات الطبية قدمت خدماتها بكفاءة عالية، حيث تجاوز إجمالي التردد عليها 20 ألف حالة، تلقى خلالها الحجاج الفحوصات والأدوية والرعاية الصحية اللازمة، مع استقرار عام في الحالة الصحية للبعثة المصرية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار التنسيق الكامل والتعاون المثمر مع الجانب السعودي، لضمان سلامة الحجاج المصريين وتوفير كل سبل الرعاية الطبية حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.