قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود.. ياسمين عز تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
ماكرون يزور مصر في خطوة لتعميق العلاقات المصرية الفرنسية ودعم خطط التنمية في إفريقيا
بدأ العد التنازلي.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى
مساعد وزير الداخلية لـ صدى البلد: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة
أرخص من المواصلات.. النقل تتيح نظاما للاشتراكات يخفض قيمة تذكرة المونوريل بقيمة 50%
الهجوم الإيراني.. إصابة 3 أشخاص في الإمارات بعد قصف صاروخي
أسعار الألبان ومنتجاتها في أسواق الوادي الجديد
تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان وتوسّع في نطاق الاستهدافات رغم وقف إطلاق النار
استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة
موعد صرف الدعم النقدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان عاجل من البعثة الطبية بشأن صحة الحجاج المصريين في السعودية

البعثة الطبية
البعثة الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين المتواجدين في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية مستقرة، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية بالبعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها عيادات البعثة بلغ 341 خدمة حتى مساء يوم 7 مايو، مسجلة أعلى معدل تردد يومي بلغ 159 زيارة، حيث تم فحص جميع المترددين وتقديم العلاج اللازم لهم بكفاءة عالية.

 تحويل 9 حالات إلى المستشفيات السعودية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أنه في الحالات التي استدعت رعاية تخصصية متقدمة، تم تحويل 9 حالات إلى المستشفيات السعودية، حيث خضعت إحداها لعملية جراحية ناجحة في تخصص العظام، فيما تلقت حالة أخرى الرعاية في قسم الرعاية المتوسطة بسبب ضيق في التنفس وأزمة ربوية، كما حظيت 5 حالات برعاية طبية متكاملة بالأقسام الداخلية، معربا عن بالغ التقدير للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع الذي تقدمه المستشفيات السعودية.

 المتابعة الطبية لا تقتصر على مرحلة العلاج

وتؤكد الوزارة أن المتابعة الطبية لا تقتصر على مرحلة العلاج، بل تستمر حتى الشفاء التام؛ حيث سجلت التقارير خروج 5 حالات من المستشفيات بعد تحسن كامل في حالتهم، بالإضافة إلى خروج حالة أخرى بناءً على طلبها بعد استقرار وضعها الصحي.

كما تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزام البعثة الطبية المصرية بمتابعة الحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع التنسيق المستمر والكامل مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع الحجاج بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

وزارة الصحة والسكان لحجاج المصريين الأراضي المقدسة الجهات الصحية السعودية تخصص العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

كارنيفور

ماذا يحدث لجسم السيدات عند اتباع نظام الكارنيفور؟

الرموش

أخطاء شائعة تمنع نمو الرموش وتسبب تساقطها

طاجن تورلي

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل طاجن التورلي

بالصور

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد