الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة يتلقى تقريرا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال الأسبوع الأول من مايو

عبدالصمد ماهر

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن أداء فرق عمل إدارة متابعة المشروعات القومية بالوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2026، والذي تضمن تنفيذ 27 زيارة ميدانية مكثفة على 24 مستشفى بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارات الميدانية أظهرت نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% في مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية، وتم تجهيزه بالكامل بكافة المستلزمات الطبية، بينما تجاوزت نسب الإنجاز 70% في مستشفيات أشمون العام بالمنوفية وسمنود المركزي بالغربية، مع تقدم ملحوظ في أعمال أقسام العمليات والاستقبال.

وتابع المتحدث الرسمي أن مستشفيات ناصر العام وسمسطا وببا تشهد استمرار الأعمال الإنشائية والأنظمة الكهروميكانيكية المتطورة لغرف العمليات، بالتوازي مع بدء أعمال الدهانات الخارجية التي تعطي المنشآت مظهرًا حضاريًا راقيًا يليق بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

 الانتهاء من المعاينات الفنية

وفيما يتعلق بوحدات الرعاية الأولية، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى الانتهاء من المعاينات الفنية لتحديد مواقع جديدة لوحدات مثل وحدة طلخا بالدقهلية تمهيدًا لإنشاء مبانٍ حديثة، كما تتواصل أعمال التأسيسات الكهربائية وأنظمة الحماية في مراكز تنمية الأسرة بكفر الشيخ ضمن المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وأفاد المتحدث الرسمي، بأنه تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع جهات الإنابة والاستشاريين لتفعيل إنشاء وحدات توليد الطاقة الشمسية في المستشفيات، خاصة الجديدة منها، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية، بما يحول المنشآت الصحية إلى مبانٍ صديقة للبيئة تتوافق مع معايير التنمية المستدامة العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، أن جهود القطاع شملت أيضًا تنفيذ جولات شاملة لفحص وصيانة الأجهزة الطبية في مستشفيات العلمين ووادي النطرون ورأس التين، لضمان كفاءة تشغيل أحدث المعدات الطبية الموردة، بما يحقق تقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة للمواطن المصري.

تعكس هذه المتابعة الميدانية المستمرة والإنجازات المتحققة التزام وزارة الصحة والسكان بتسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية الصحية، لتوفير منشآت طبية حديثة ومجهزة بأعلى المعايير لخدمة أهالينا في كل محافظات الجمهورية.

تقريرًا عن 27 زيارة ميدانية

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

