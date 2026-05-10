رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة لـ أ ش أ: تنسيق كامل مع بعثة القرعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج

أكد الدكتور رضا الديب رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة، وجود تنسيق كامل وممتد على مدار الـ 24 ساعة مع بعثة القرعة التابعة لوزارة الداخلية؛ لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين.

وقال الديب - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم / الأحد / - إن البعثتين تعملان على مدار الساعة على تبادل المعلومات بشكل فوري حول مواعيد وصول الأفواج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتجهيز الأطقم الطبية مسبقًا لاستقبالهم وتقديم النصائح والإرشادات الطبية والوقائية لهم بالحافلات، قبل تسكينهم بمقار الإقامة، والتي تتضمن سبل الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وطرق أداء المناسك بشكل صحي وآمن.

وأوضح أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين مستقرة تمامًا، مطمئنًا الجميع على سلامتهم وخلوهم من أي أمراض معدية أو إصابات ناجمة عن حوادث لا قدر الله، مشيرًا إلى أن الحالات التي يتم التعامل معها داخل العيادات تقتصر على أعراض بسيطة وطبيعية ناتجة عن السفر وتغير المناخ.

وأشار الديب إلى أن بعثة القرعة التابعة لوزارة الداخلية، قامت بتوفير أماكن العيادات بفنادق إقامة حجاج القرعة، فيما قامت البعثة الطبية بتجهيز وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، لتقديم خدمات صحية فورية للحجاج منذ لحظة وصولهم، وحتى مغادرتهم بسلامة الله، بالإضافة إلى وجود سيارات إسعاف مجهزة، تعمل بشكل مستمر لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المتعاقد معها داخل المملكة العربية السعودية.

ووجه رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة، مجموعة من النصائح المهمة للحجاج، في مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل التي يتم توفيرها بانتظام، لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتفادي أي إجهاد أو مضاعفات صحية خلال أداء مناسك الحج.



